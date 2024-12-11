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爭鮮gogo「襪子壽司」超萌！定食8、SUBWAY甜點組優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「爭鮮gogo」應景推出「襪！是壽司」，全台限量1,000組。圖／爭鮮提供
「爭鮮gogo」應景推出「襪！是壽司」，全台限量1,000組。圖／爭鮮提供

呼應聖誕節到來，「爭鮮gogo」應景推出「襪！是壽司」，將以假亂真又可愛的「壽司襪」，變身成為壽司餐盒。每盒共有2款，分別為鮭魚壽司、壽司捲造型，打開以後即成為顏色鮮艷的短襪，亦可混搭成不對稱造型。即日起至爭鮮gogo門市消費，不限金額並加價149元即可獲得，全台限量1,000組。

同為爭鮮集團的「定食8」，即日起至12月31日期間，針對聖誕節推出「甜蜜組合配」，「焦糖布丁蛋糕＋任選奶茶1杯」原價100～110元，組合優惠價89元。奶茶包括有「紫薯於你竹炭奶茶」（50元）或「濃厚系奶茶」（40元）可以選擇。

連鎖潛艇堡「SUBWAY」即日起限時推出全新「牛雞雙拼潛艇堡」，混搭墨西哥辣牛、鮮嫩雞柳，加上自選麵包、配料，一次可以享受到兩種不同肉品的風味，6吋168元、12吋311元。同時12月31日前，還提供「下午茶限定活動」，活動期間每日14時至17時，自選餅乾6片搭配16oz美式咖啡，原價176元，優惠價120元。

SUBWAY期間限定「牛雞雙拼潛艇堡」，6吋168元、12吋311元。圖／SUBWAY提供
SUBWAY期間限定「牛雞雙拼潛艇堡」，6吋168元、12吋311元。圖／SUBWAY提供
定食8針對聖誕節推出「甜蜜組合配」。圖／爭鮮提供
定食8針對聖誕節推出「甜蜜組合配」。圖／爭鮮提供

壽司 奶茶 爭鮮

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