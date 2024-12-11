2024台灣十大永續星級飯店排行榜出爐！綠化環境、減塑又吃在地美食 你打卡幾家ESG飯店了？

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最近，「永續」已成為全球最潮關鍵字，旅宿業也積極正視自身對環境的影響。從取消一次性盥洗用品到引進節能設備，各大飯店紛紛投入綠色行動，不僅為地球減負，也為自身打造了更多商機。實踐永續，早已不只是企業責任，而是贏得消費者信任、吸引合作夥伴的關鍵策略，更是飯店在激烈市場中脫穎而出的長久之道。

誰能搶先站上永續潮流的浪尖，誰就掌握了未來！《網路溫度計DailyView》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，依照交通部觀光署旅宿網公布的四星級以上且落實永續行為的飯店，統計整理出2024十大永續星級飯店聲量榜單，讓旅行變得更有意義又時尚。準備好探索這些兼具環保與品味的住宿選擇了嗎？

No.10 長榮桂冠酒店 台中

長榮集團旗下有立榮航空、長榮桂冠酒店以及旅行社長汎假期等。其中台中長榮桂冠酒店位於台中市中心，鄰近勤美誠品綠園道、草悟道等熱門景點，積極推廣環保理念與低碳生活，進行許多環保措施如節約能源，提倡減少能源及原料耗損政策，將環保意識以身體力行的方式貫徹實踐。它們於3月23日響應「關燈一小時」活動，引起網友討論，「謝謝長榮一起加入這個活動」、「一起愛地球」。此外，長榮桂冠酒店配合長汎假期推出綠色旅遊系列行程，提供遊客環保房，不主動提供一次性旅館房務備品，採用節能措施和環保用品。

No.9 台北美福大飯店

翻攝FB／台北美福大飯店

台北美福大飯店是全台僅有的兩間獲得觀光署卓越五星標章的飯店之一，其經營以綠色環保和低密度開發為核心理念，展現永續經營的建築設計特色。飯店超過四分之三的面積種植各類草花，並於2015年成功取得「綠建築」標章。

此外，美福大飯店設置了廢熱回收系統，將冷氣和停車場產生的熱能引至板式熱交換器，用於恆溫游泳池及營業用熱水，充分體現資源再利用的環保精神。同時，飯店積極推廣台北市低碳旅遊，提供周邊步行地圖，鼓勵旅客以步行方式探索大直，為環境永續與旅遊體驗帶來更多價值。

美福大飯店聲量高點出現在3月27日，飯店米其林一星餐廳「米香」善用當令在地食材，為華航設計明蝦烏魚子炒飯、麻油松阪豬肉飯、糖醋雞丁飯，與華航永續、環保的經營理念結合，將家鄉味帶上高空，向國際宣傳台灣美食文化。有網友表示：「好想吃喔」、「讚」。

No.8 日月千禧酒店

日月千禧酒店位於台中市七期市政中心，由精銳集團與新加坡千禧國際酒店集團聯手打造，近年來積極參與永續行動，包含不提供一次性盥洗及衛生用品，並舉辦「千禧綠色入住」活動，只要在社交媒體分享重複使用毛巾、減少淋浴時間等環保嘗試，即可賺取500點積分。

日月千禧酒店於2024年再次獲得台中市低碳旅館認證，其聲量高點出現在出現在1月7日，台中觀光旅遊局臉書發抽獎文，宣傳低碳旅館時提及日月千禧酒店，邀請大家在擁有綠能、省水、節能及減少一次性用品的低碳旅館過夜。有不少網友留言表示，「一起到台中低碳旅館 #日月千禧酒店 過春節」。

No.7 台北寒舍喜來登大飯店

台北寒舍喜來登大飯店屬於寒舍集團，位於台北市中心，其知名的「辰園」中餐廳以道地粵菜聞名，另有自助餐廳提供豐富的美食選擇。為了響應永續概念，喜來登大飯店與觀傳局簽署永續綠旅宣言，逐步淘汰一次性塑膠品，改用大罐裝備品降低環境衝擊，客房均配備手機房卡及電子帳單減少資源浪費，優化住宿體驗的同時提升節能成效。

喜來登大飯店聲量高點出現在3月23日，寒舍集團旗下飯店連續15年響應「地球一小時Earth Hour」熄燈行動，3月23日晚上各飯店關閉飯店外牆燈與非必需的室內照明，喜來登大飯店當晚還在大廳舉辦「不插電自然派對」提供主題小食與拍照打卡活動，限量贈出「咖啡渣再生盆栽」或「Earth Hour擴香片」。有網友表示，「要不試試把空調關一小時」、「就當成是臨時停電的演習」。

No.6 清新溫泉飯店

為響應環保永續，早期就取得低碳認證的清新溫泉飯店，將溫泉水源回收再利用，作為園區植栽噴灑、澆花或是馬桶沖水等用途，並將熱水加熱系統從鍋爐改用熱泵，耗電量大減65％。此外，飯店地下停車場設有6座Tesla特斯拉充電器、2座一般充電器，歡迎電動車駕駛邊休息邊充電。

清新溫泉飯店聲量高點出現在1月7日，台中觀光旅遊局臉書發抽獎文，宣傳低碳旅館時提及清新溫泉飯店，邀請大家到台中過春節，在擁有綠能、省水、節能及減少一次性用品的低碳旅館過夜。有不少網友留言表示，「一起到台中低碳旅館#清新溫泉飯店，過春節」。

No.5 高雄洲際酒店

高雄洲際酒店位於高雄市中心，鄰近高雄展覽館及港灣景點，7月宣布一系列的環保措施，強化其永續作為，獲得 IHG Green Engage 綠色環保參與計劃的第一級標章、金級環保旅館標章和 SEEDS大地義式餐廳綠食先行獎。此外，酒店全面取消瓶裝水，每間客房改配備獨立濾水系統，提供乾淨、安全的飲用水，並提供以天然楠竹製成的環保水瓶，邀請房客共同守護自然資源。

高雄洲際酒店聲量高點出現在3週年慶典，今年它們以「下一代 永續」為主題慶祝3週年，堅持高 ESG 標準的責任經營，推行環保措施，邀請網友分享對於「你希望變成什麼守護下一代？」的想法，有網友表示，「我希望成為溫暖的陽光，照亮並溫暖身邊的人，成為家人值得依靠的力量」、「希望下一代健康平安」。

No.4 台北君悅酒店

台北君悅酒店由凱悅酒店集團負責管理，在1990年開幕，座落於信義區，鄰近台北101與世貿中心。近年來致力於改善氣候問題，積極推動制訂符合氣候科學的溫室氣體排放的目標，並努力減輕對氣候的影響，包括改裝照明和供水裝置、升級老化的供暖和製冷設備、安裝新型高效空氣處理系統、升級廚房和洗衣設備、採用代水源或水再循環、利用可再生能源，以及採用建築自動化和能源優化系統。

台北君悅酒店響應友善雞蛋政策，餐廳凱菲屋自助早餐、茶苑使用「無籠雞蛋」，蛋源來自友善飼養環境，避免藥物殘留蛋。其中茶苑是全台首間五星蔬食自助餐，嚴選在地有機小農，新鮮蔬果入菜，融揉中、西、日、印等多重異國風味，有網友表示，「超級迷人美味又典雅享受，真的吃過就愛上」、「真的很好吃，現場廚師也超級親切，感謝」。

No.3 晶華酒店

晶華酒店提供

晶華酒店位於台北市中心，以自助餐廳栢麗廳聞名，為了減少廚餘量，晶華酒店2024年初於栢麗廳導入Winnow AI廚餘系統，成為台灣首家將AI技術應用於剩食處理的餐旅業者。此外，晶華酒店今年4月全面換用非籠飼放牧雞蛋的二樓上庭酒廊，於假日早午餐的「友善蛋料理」菜單中加入「太陽蛋佐鹹牛肉馬鈴薯餅」以及「松露野菇歐姆蛋」兩款新菜，透過餐點讓消費者享用美食的同時也為動物福利、人道關懷以及食材永續盡一份心力。

晶華酒店聲量高點出現在10月23日，晶華酒店鐵板燒行政主廚陳春生連9年到花蓮黎明教養院「義煮」，為院生們提供美味的佳餚。有網友表示，「感謝主廚的愛心讓孩子們感受滿滿的愛」、「謝謝主廚對這片土地的熱愛及關懷」。

No.2 將捷金鬱金香酒店

翻攝FB／滬尾藝文休閒園區

地產起家的將捷集團，一直以來秉持友善環境的綠建築思維，設計規劃每個建案，其中位於淡水河畔的將捷金鬱金香酒店以白色主體建築，加上周圍披覆著大片綠地，與周遭的自然景觀融為一體，為將捷集團打造的「滬尾藝文休閒園區」，將捷金鬱金香酒店全區埋設雨水再利用系統，地下筏基設置雨水儲存槽，收集處理成植栽澆灌用水，取得全台綠建築，最高規格鑽石級標章，並在2024年獲得食尚玩家旅宿大賞－綠生態永續大獎。

將捷金鬱金香酒店聲量高點出現在5月13日，來自於飯店「自助CHECK IN」機器上的生命之樹裝飾，是淡水在地藝術家許春益以老榕樹作為發想靈感，用廢棄物模擬老榕樹與氣根的意象，期待喚醒大眾對生態議題的重視。對此，有網友表示，「好像進入阿凡達的世界」、「好有氣勢的藝術作品」。

No.1 理想大地渡假飯店

理想大地渡假飯店位於花蓮，座落於壯麗的自然景觀中，長期致力於經營永續旅遊，全區綠化面積達92%，多處建築外牆種植爬藤植物，並採用變頻省電空調及熱泵系統提高能源效率、照明設備使用LED自動控制系統，實施全方位的節能減碳。此外，旅客一進到飯店，即可享受電動車及環保電動遊艇服務，還有房間內使用環保濾水壺，每年至少減量18萬個寶特瓶塑膠污染，同時採用歐萊德零碳按壓式清潔液備品，可重複填裝，每年減去至少80萬條軟管塑膠料數量。

理想大地聲量高點出現在3月8日，它們每年響應「歐萊德關燈日活動」，今年特別推出特調飲品及發光杯貼，加碼舉辦抽獎活動，引起不少網友熱烈討論，「我響應理想大地支持關燈日，園區使用電動車及電動船的綠能設施」、「我響應理想大地不使用寶特瓶裝水的綠能設施」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年12月01日，共11個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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