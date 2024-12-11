重返榮耀！OMEGA推全新超霸Speedmaster Pilot飛行表
由於歐米茄與奧林匹克運動會的合作長達數十載，品牌至今已己乎與精密、運動、精確計時劃上等號，成為全方位的運動好「手」。歐米茄近日並發表了全新超霸系列的Speedmaster Pilot飛行表，重新將視野由外太空拉回至地球，也像補齊了近代OMEGA產品線的一塊重要拼圖。
過去數十年，歐米茄對公眾宣傳的訊息中、飛行表的篇幅並不算多，然大導克里斯多夫諾蘭的《敦克爾克大行動》（2017）電影則扮演了重要的推手（與提醒作用）；當時湯姆哈迪在片尾執行一次重要任務，可歌可泣的壯絕意志，讓人同時留意到他手上的OMEGA CK2129腕表、為之驚艷。實情是：OMEGA雖然並未大張旗鼓強調品牌與飛行、軍方的淵源，但二次大戰期間，OMEGA曾為英國空軍生產了超過10萬只表款，提供與英國空軍、海軍、國防部，其中UK/CK2292則是最知名的一只，也與CK2129同屬龐大家族一員，血脈如出一徹。
2024重新拾這段榮光的超霸Speedmaster Pilot腕表，則從1957年的首款超霸腕表得到啟發，延續初代作的特色如黑色表圈上的測速儀（Tachymeter）、12點鐘方向的「數字90上圓點」（Dot over 90），弧形藍寶石水晶玻璃，但像是Tachymeter的字樣、計時大秒針前緣的飛行造型指針則加以橘色細節，同時60分鐘積分盤也參考飛機儀表板裡的燃料消耗指示器、改成藍黑雙色搭配黃色指針，堪稱超霸（與OMEGA）近10年用色最大膽的一次嘗試。
表款使用通過METAS「大師天文台」認證的9900同軸擒縱機芯，在精確走時上有著優異表現；封閉式後底蓋則刻有海馬圖騰，讓100米防水性能更為值得信任。表款將可選擇精鋼金屬鍊帶，或高強度但輕盈的KEVLAR®強化纖維；NATO表帶很outdoor、金屬帶則有幾分商務氣息，然Speedmaster Pilot的霸氣卻如出一徹，最終將目光投向比天際線更高一點的遠方。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言