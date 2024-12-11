冬季暖食商機夯 7-ELEVEN「日本拉麵盛典」開跑

統一超（2912）旗下7-ELEVEN今年冬季宣布全新企劃「日本拉麵盛典」，自12月11日起引進關東、九州、北海道三地經典風味，獨家開發微波即食的超商拉麵，從濃郁的蝦味豚骨拉麵到攜手「銀座篝」、「一風堂」兩大名店合作，持續掌握溫暖食飲商機，預計帶動相關類別業績持續成長。

7-ELEVEN指出，湯麵相關商品每年冬季銷售逐年成長，今年相關類別業績已較去年同期成長超過三成，每到冬天限定推出的各種拉麵更是冬季熱賣的指標性商品，7-ELEVEN自2021年起即攜手來自日本九州的拉麵專門店「一風堂」將日本的國民美食變身超商方便即食的鮮食，今年更擴大開發商品種類，全新推出「日本拉麵盛典」3款全新拉麵登場，商品價格較市面上拉麵專門店實惠，還可搭配CITY TEA搭餐省10元、OPENPOINT點數兌換兩大優惠活動，並同步推薦多款日式泡麵，讓消費者隨時想吃都能到7-ELEVEN找到喜愛的日本拉麵。

本次7-ELEVEN「日本拉麵盛典」以關東、九州、北海道經典拉麵做為發想，其中關東代表為首度與到東京必朝聖的米其林推薦名店「銀座篝」攜手合作，由日本主廚監製並嚴選日本進口食材和調味料，將其人氣招牌「雞白湯拉麵」變身超商微波美食，濃稠的白色湯頭與本店相同，同樣以鹿兒島縣赤雞雞骨與蔬菜精華熬製而成，濃而不膩， 搭配多種時令蔬菜和舒肥雞胸肉，類法式擺盤，帶來視覺與味覺雙重享受，忠實還原銀座篝店內的美味。自12月11日起在7-ELEVEN購買「銀座篝-雞白湯拉麵」並在台北銀座篝IG或FB上投稿，即可獲得神秘小禮，詳細優惠辦法請見台北銀座篝的社群官方帳號，數量有限送完為止！

另一款來自博多的正統豚骨拉麵名店「一風堂」今年也端出經典「一風堂-叉燒豚骨拉麵」使用帶有彈韌口感的特製細拉麵，湯底下足功夫，採用一風堂同款慢火熬煮的高湯，並使用特製的「豬背脂」提味，搭配五花叉燒、爽脆木耳與蔥花，調味上更貼近原店正宗九州風味！此外，7-ELEVEN也觀察到濃郁系的蝦味拉麵近年也深獲拉麵愛好者歡迎，特別以北海道濃郁的蝦味拉麵為標竿開發「御選-鮮蝦豚骨拉麵」是超商少見的以海鮮為基底的拉麵，為市場注入新的元素！以蝦膏與豚骨高湯慢火熬煮，搭配香氣十足的豬油，打造濃厚且層次豐富的湯底，配菜嚴選豬肉叉燒、鮮蝦與蛋，呈現出帶有蝦味香氣的海陸精華拉麵，濃厚鮮美滋味最適合冬季來上一碗，今年冬天就到7-ELEVEN享受日本拉麵的美味之旅！