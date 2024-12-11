毛絨絨好過冬？Miu Miu羊毛Wander包 暖手也暖心

毛絨絨的設計不僅在冬季帶來保暖效果，更從觸感、視覺，全面帶來溫暖的聯想。Miu Miu近日發表一系列涵蓋包款、鞋履、配件的療癒系單品，透過襯裡、毛線編織觸感與蓬鬆羊毛為即將進入寒冬的12月，獻上風格選品推薦。

Miu Miu最討喜單品之一的髮箍帶來了柔軟羊絨皮革的版本，同時髮夾套裝將分別以皮革、麂皮與羊毛打造，表面並飾以金色的品牌Miu Miu字樣；持續多季好評因而不斷追加的New Balance X Miu Miu 530S慢跑鞋則在本季帶來羊毛襯裡，讓雙腳出門時也能享有家中的溫暖包覆感受，同時Upcycled Holiday系列的便鞋則使用了Miu Miu庫藏的紗線重新製作出限量版新品鞋款。