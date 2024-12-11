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毛絨絨好過冬？Miu Miu羊毛Wander包 暖手也暖心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Miu Miu以毛絨、羊毛材質為主題，將品牌經典包款、芭蕾舞鞋、配件推出新品，暖心也暖冬。圖／Miu Miu提供
Miu Miu以毛絨、羊毛材質為主題，將品牌經典包款、芭蕾舞鞋、配件推出新品，暖心也暖冬。圖／Miu Miu提供

毛絨絨的設計不僅在冬季帶來保暖效果，更從觸感、視覺，全面帶來溫暖的聯想。Miu Miu近日發表一系列涵蓋包款、鞋履、配件的療癒系單品，透過襯裡、毛線編織觸感與蓬鬆羊毛為即將進入寒冬的12月，獻上風格選品推薦。

Miu Miu最討喜單品之一的髮箍帶來了柔軟羊絨皮革的版本，同時髮夾套裝將分別以皮革、麂皮與羊毛打造，表面並飾以金色的品牌Miu Miu字樣；持續多季好評因而不斷追加的New Balance X Miu Miu 530S慢跑鞋則在本季帶來羊毛襯裡，讓雙腳出門時也能享有家中的溫暖包覆感受，同時Upcycled Holiday系列的便鞋則使用了Miu Miu庫藏的紗線重新製作出限量版新品鞋款。

羊毛材質不約而同為Miu Miu的芭蕾舞鞋、Wander包款賦予了全新質感，澎鬆、柔軟、令人怦然心動。手提如蛋殼般的Wander包款共有米白與咖啡色，大小兩種尺寸。可隨身收納口紅、妝品、手機等小物，同時毛絨的提把也像是行動版的「暖暖包」，為雙手帶來溫度、暖手也暖心。

Miu Miu Wander羊毛肩背包，98,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Wander羊毛肩背包，98,000元。圖／Miu Miu提供
New Balance X Miu Miu 530 SL皮革運動鞋，42,500元。圖／Miu Miu提供
New Balance X Miu Miu 530 SL皮革運動鞋，42,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 皮革、麂皮及羊毛髮夾套裝，29,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 皮革、麂皮及羊毛髮夾套裝，29,500元。圖／Miu Miu提供
Upcycled Holiday系列的便鞋是以Miu Miu庫藏的紗線、重新製作出限量版新品。圖／Miu Miu提供
Upcycled Holiday系列的便鞋是以Miu Miu庫藏的紗線、重新製作出限量版新品。圖／Miu Miu提供

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