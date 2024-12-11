聽新聞
0:00 / 0:00
毛絨絨好過冬？Miu Miu羊毛Wander包 暖手也暖心
毛絨絨的設計不僅在冬季帶來保暖效果，更從觸感、視覺，全面帶來溫暖的聯想。Miu Miu近日發表一系列涵蓋包款、鞋履、配件的療癒系單品，透過襯裡、毛線編織觸感與蓬鬆羊毛為即將進入寒冬的12月，獻上風格選品推薦。
Miu Miu最討喜單品之一的髮箍帶來了柔軟羊絨皮革的版本，同時髮夾套裝將分別以皮革、麂皮與羊毛打造，表面並飾以金色的品牌Miu Miu字樣；持續多季好評因而不斷追加的New Balance X Miu Miu 530S慢跑鞋則在本季帶來羊毛襯裡，讓雙腳出門時也能享有家中的溫暖包覆感受，同時Upcycled Holiday系列的便鞋則使用了Miu Miu庫藏的紗線重新製作出限量版新品鞋款。
羊毛材質不約而同為Miu Miu的芭蕾舞鞋、Wander包款賦予了全新質感，澎鬆、柔軟、令人怦然心動。手提如蛋殼般的Wander包款共有米白與咖啡色，大小兩種尺寸。可隨身收納口紅、妝品、手機等小物，同時毛絨的提把也像是行動版的「暖暖包」，為雙手帶來溫度、暖手也暖心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言