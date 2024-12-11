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日超商「Lawson」在台申請商標！網樂：炸雞君要來了嗎？

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日超商「Lawson」在台申請商標！網樂：炸雞君要來了嗎？

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
日本知名連鎖超商「LAWSON」受到許多旅客喜愛。(路透社)
日本知名連鎖超商「LAWSON」受到許多旅客喜愛。(路透社)

哈日族們終於等到了嗎？！日本知名連鎖超商「LAWSON」近期傳出已經在台註冊商標，申請人為「日商羅森股份有限公司」。隨著消息出爐，立刻引起網友們的熱烈討論，紛紛好奇「也會有炸雞君嗎？」、「炸雞要來了嗎？」

自1975年創立的LAWSON，乃是日本極具代表性的24小時連鎖超商，目前在日本國內擁有超過14,000間分店，另外亦設有海外分店。店內提供有許多食品、飲料、熟食，乃是許多旅客赴日本旅遊的購物、補充物資的好去處。在LAWSON熟食區的諸多品項當中，又以自1986年誕生的「炸雞君」所提供的炸雞產品最受歡迎，成為許多遊客的必吃超商點心。

由於LAWSON受到許多台灣旅客的喜愛，因此過去網路上就曾有網友討論「為何LAWSON就是不來台灣？」近期在智慧財產局商標檢索系統中，已經發現日商羅森公司已經於今年8月30日，申請「LAWSON STATION」、「LAWSON」商標，商品類別也囊括LAWSON的主要販售品項。隨著消息出爐，立刻引起網友們的討論，直呼「記得把炸雞帶來」、「一定要有炸雞啊！」但也有網友認為「新進的便利店會經營的很辛苦」、「但是還有市場塞嗎？」，由於台灣超商市場激烈，也有網友分析應會透過併購現有品牌方式登台。

「LAWSON」所提供的「炸雞君」，乃是店內的人氣商品。圖／擷取自LAWSON官網
「LAWSON」所提供的「炸雞君」，乃是店內的人氣商品。圖／擷取自LAWSON官網
智慧財產局商標檢索系統中，已可見「LAWSON STATION」、「LAWSON」商標。圖／擷取自智慧財產局商標檢索系統
智慧財產局商標檢索系統中，已可見「LAWSON STATION」、「LAWSON」商標。圖／擷取自智慧財產局商標檢索系統

日本 超商

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