日超商「Lawson」在台申請商標！網樂：炸雞君要來了嗎？

哈日族們終於等到了嗎？！日本知名連鎖超商「LAWSON」近期傳出已經在台註冊商標，申請人為「日商羅森股份有限公司」。隨著消息出爐，立刻引起網友們的熱烈討論，紛紛好奇「也會有炸雞君嗎？」、「炸雞要來了嗎？」

自1975年創立的LAWSON，乃是日本極具代表性的24小時連鎖超商，目前在日本國內擁有超過14,000間分店，另外亦設有海外分店。店內提供有許多食品、飲料、熟食，乃是許多旅客赴日本旅遊的購物、補充物資的好去處。在LAWSON熟食區的諸多品項當中，又以自1986年誕生的「炸雞君」所提供的炸雞產品最受歡迎，成為許多遊客的必吃超商點心。