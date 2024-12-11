香蕉哥哥 受邀拼巨龍頭骨

由大英自然史博物館親自策畫，最新、規模最大的世界巡迴展「史前巨獸 泰坦恐龍展」，將於下周四在台北士林科教館登場。展場現正進入緊鑼密鼓的布展階段，其中世界最大級、長三十七公尺的泰坦巨龍更是整場亮點。

主辦單位日前邀請兒童界最知名的香蕉哥哥，與大英自然史博物館展品修復師Piran Harte，一起為泰坦巨龍安裝最後一個也是最重要的頭骨，宣示泰坦巨龍正式登陸台北。泰坦恐龍展購票優惠只到本月十八日，購票請上udn售票網查詢。