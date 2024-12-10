經典與創新皆美味 「添好運」端出12道全新港式佳餚搶客

米其林星級點心專家「添好運」，為港式飲食文化再注入新靈感，宣布推出全新12道佳餚搶市，標榜結合經典港式風味與創意元素，無論是老饕或初次接觸港式美食客人，都能找到心頭好。

發源於香港的添好運，10年前進入台灣市場，目前在全台已陸續開出15家分店，明年預計在台北南港及台南再開出二家分店。

添好運台中新光三越中港店經理江奕霖表示，新菜主打之一便是經典的「醬皇蒸鳳爪」，這道料理選用了新鮮的雞爪，經過多道工序精心製作，肉質鮮嫩，與獨特的醬汁交織出豐富的味覺層次，作為開胃菜或是小食，都是首選。

另一道主打菜品「黑椒牛仔骨」選用上等牛仔骨，經過精心醃製，將黑椒醬的香氣完全滲透到肉中。高溫快炒後，牛仔骨表面略帶焦香，內部則保持著鮮嫩多汁，完美鎖住肉香與黑椒的辛香。

江奕霖指出，添好運這一季不僅帶來經典重現，更有多道全新創作，為食客帶來嶄新的美食體驗。

其中，「撚手豆腐奶」選用輕盈酥脆的外皮，經油炸至金黃酥脆，外層撒上細緻糖粉，為餅皮增添一層甜美的滋味；內餡使用濃郁的起司，將鹹香與微甜的味道相結合，讓每一口都帶來豐富的口感層次。

「翠玉松露魚翅餃」是一道將松露與魚翅餡料結合的創新菜品，口感清新、鮮美，既保留港式的傳統鮮味，又融入了現代奢華食材的精緻。

「春風得意紅米腸」這道創意腸粉選用紅米漿製作，經過精心蒸製，外層呈現出軟滑的細膩質感，內裡則包裹鮮甜的蝦肉與酥脆的油條，二者交織出完美的口感對比。

「好運咖哩鹹水角」香脆外皮，濃郁咖哩風味，將特調濃郁咖哩餡料細緻包裹，經過高溫油炸至金黃酥脆，外皮酥脆而不油膩，內餡濃香飽滿。

主廚例湯是添好運的一大亮點。江奕霖說，本季推出的「霸王花無花果排骨湯」，以滋補排骨與清新甘甜的無花果為主材料，再加入廣式湯品常用的蜜棗、南北杏，湯底濃郁且清甜，既能潤肺又能暖胃，是秋冬時節不可或缺的湯品選擇。

此外，甜品也是一大亮點。「黑糖麻糬蛋撻」融合了黑糖麻糬的柔軟口感與酥脆蛋撻皮，甜而不膩，口感層次分明；「桂花陳皮紅豆沙」在傳統紅豆沙的基礎上，加入桂花的清香和陳皮的獨特風味，令人回味無窮。