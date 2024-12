老虎WINKY迷倒王陽明與9m88！KENZO x VERDY快閃店開幕

KENZO再次攜手日本知名平面藝術家 VERDY推出全新聯名系列,結合標誌性的手繪風格與KENZO 的經典圖案,創作出三個迷人富有趣味的角色:老虎Winky the Tiger、海棠花Deezy the flower, 大象Bimpy the Elephant,貫穿全系列男女裝,以及生活用品和配飾,包括舒適的毛毯、馬克杯、水晶雪球、鑰匙扣、裝飾地毯、毛絨背包及壓縮T恤等。

迎接歲末歡慶時刻,KENZO VERDY MARKET期間限定快閃店,自即日起至2025年1月5日止,於台北微風信義百貨一樓登場,其中老虎WINKY並於微風信義時尚大道化身為巨型裝置,成為熱門打卡地標。演員王陽明及歌手9m88今日特地出席期間限定店的開幕活動。