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老虎WINKY迷倒王陽明與9m88！KENZO x VERDY快閃店開幕
KENZO再次攜手日本知名平面藝術家 VERDY推出全新聯名系列，結合標誌性的手繪風格與KENZO 的經典圖案，創作出三個迷人富有趣味的角色：老虎Winky the Tiger、海棠花Deezy the flower, 大象Bimpy the Elephant，貫穿全系列男女裝，以及生活用品和配飾，包括舒適的毛毯、馬克杯、水晶雪球、鑰匙扣、裝飾地毯、毛絨背包及壓縮T恤等。
迎接歲末歡慶時刻，KENZO VERDY MARKET期間限定快閃店，自即日起至2025年1月5日止，於台北微風信義百貨一樓登場，其中老虎WINKY並於微風信義時尚大道化身為巨型裝置，成為熱門打卡地標。演員王陽明及歌手9m88今日特地出席期間限定店的開幕活動。
向來關注潮流文化的王陽明一直很喜歡VERDY的風格，對這次聯名的老虎WINKY造型背包更是愛不釋手，考慮選作為送給女兒的耶誕/生日禮物。他也大力推薦今天身上所穿的丹寧褲裝，不僅因為做工精美質感高，寬大的版型也非常適合身材高大的他，不會有一般日本丹寧外套穿起來過短的問題。9m88笑說雖然很喜歡針織上衣上老虎WINKY的俏皮耶誕造型，不過以日本傳統「風呂敷」包袱為靈感的KENZO FUROSHIKI深棕色絨毛綁帶手提包，柔軟舒適又別具巧思，則是讓她今天最想帶回家的單品。
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