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老虎WINKY迷倒王陽明與9m88！KENZO x VERDY快閃店開幕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
KENZO VERDY MARKET WINKY後背包，12,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO VERDY MARKET WINKY後背包，12,800元。圖／惇聚國際提供

KENZO再次攜手日本知名平面藝術家 VERDY推出全新聯名系列，結合標誌性的手繪風格與KENZO 的經典圖案，創作出三個迷人富有趣味的角色：老虎Winky the Tiger、海棠花Deezy the flower, 大象Bimpy the Elephant，貫穿全系列男女裝，以及生活用品和配飾，包括舒適的毛毯、馬克杯、水晶雪球、鑰匙扣、裝飾地毯、毛絨背包及壓縮T恤等。

迎接歲末歡慶時刻，KENZO VERDY MARKET期間限定快閃店，自即日起至2025年1月5日止，於台北微風信義百貨一樓登場，其中老虎WINKY並於微風信義時尚大道化身為巨型裝置，成為熱門打卡地標。演員王陽明及歌手9m88今日特地出席期間限定店的開幕活動。

向來關注潮流文化的王陽明一直很喜歡VERDY的風格，對這次聯名的老虎WINKY造型背包更是愛不釋手，考慮選作為送給女兒的耶誕/生日禮物。他也大力推薦今天身上所穿的丹寧褲裝，不僅因為做工精美質感高，寬大的版型也非常適合身材高大的他，不會有一般日本丹寧外套穿起來過短的問題。9m88笑說雖然很喜歡針織上衣上老虎WINKY的俏皮耶誕造型，不過以日本傳統「風呂敷」包袱為靈感的KENZO FUROSHIKI深棕色絨毛綁帶手提包，柔軟舒適又別具巧思，則是讓她今天最想帶回家的單品。

KENZO VERDY MARKET微風信義時尚大道WINKY老虎巨型裝置。圖／惇聚國際提供
KENZO VERDY MARKET微風信義時尚大道WINKY老虎巨型裝置。圖／惇聚國際提供
KENZO VERDY MARKET奶油白WINKY針織上衣，31,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO VERDY MARKET奶油白WINKY針織上衣，31,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO VERDY MARKET微風信義時尚大道WINKY老虎巨型裝置。圖／惇聚國際提供
KENZO VERDY MARKET微風信義時尚大道WINKY老虎巨型裝置。圖／惇聚國際提供
KENZO FUROSHIKI深棕色絨毛綁帶手提包，31,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO FUROSHIKI深棕色絨毛綁帶手提包，31,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO VERDY MARKET白色虎躍短袖上衣，8,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO VERDY MARKET白色虎躍短袖上衣，8,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO VERDY MARKET DEEZY水晶球，4,300元。圖／惇聚國際提供
KENZO VERDY MARKET DEEZY水晶球，4,300元。圖／惇聚國際提供
KENZO VERDY MARKET羊毛虎躍萬用毯，21,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO VERDY MARKET羊毛虎躍萬用毯，21,800元。圖／惇聚國際提供

微風 快閃 日本

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