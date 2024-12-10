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耶誕新年購物季新光三越來支援！送會員1000元購物金
正值送禮、年終購物旺季，新光三越豪撒億元耶誕禮金，送給超過400萬會員。新光三越會員12月12日起至12月25日只要開啟新光三越App，免消費即可直接領取1,000元耶誕禮金、全台限量15萬份。
會員獲得的1,000元耶誕禮金，活動期間於新光三越15家分店、App精選優惠、電商平台skm online皆可使用，全館單筆滿5,000元現抵500元；名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿10,000元現抵500元。只要活動期間成為新光三越會員並綁定App，同樣可領取1,000元耶誕禮金。
新光三越會員貢獻高達8～9成，近年更是持續擴大點數回饋內容的多元面向，也因此深化粉絲黏著度，加上會員渠道開發與聯名卡會員整合，今年新增50萬會員，透過話題品牌、快閃店與活動集客，今年來客數破億、成長5%。新光三越今年1至11月業績成長1.5%，這波回饋會員發放的耶誕禮金，預計將再推升年度業績成長力道。
耶誕新年檔期迎接購物潮，加上明年過年來得早，預計尾牙商機、除舊佈新需求也會提早發酵。新光三越北中南網羅超過50個新櫃與話題快閃店進駐，包括信義A8的6樓、7樓全新改裝登場，打造全台最大家用專區。大人系潮玩當道，IP公仔更是交換禮物的熱門選擇，「POPMART」將旗下8款人氣IP一起變成薑餅人的耶誕限定公仔；來自美國的彩虹小熊「Care Bears」快閃店即日起至1月2日進駐A11一樓。另有潮牌「Diesel」進駐信義A11一樓、初魚集團新品牌「季樂鐵板燒」進駐台北南西三館B1、「Burberry」12月12日起至1月2日在A9推出英式節慶限定餐車。此外，針對聚餐旺季，打開新光三越App、全台超過400間餐廳即可一秒訂位最方便。
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