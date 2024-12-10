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巴拿馬籍油輪台中港擱淺 明進行船身穩固加強作業

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
一艘油輪昨晚在台中港堤防邊流錨，15名船員有3人跳船，其中1人失蹤。圖／台中港務警察總隊提供
一艘油輪昨晚在台中港堤防邊流錨，15名船員有3人跳船，其中1人失蹤。圖／台中港務警察總隊提供

巴拿馬籍「液態寶石號」油輪7日深夜在台中港因主機故障漂流至南防砂堤擱淺，台灣港務公司表示，其中14名船員獲救安置飯店，另1人落海已於今天上午8時52分在消波塊中尋獲大體，移請台中港務警察總隊勘驗及依相關程序處置，將於明天進行船身穩固加強作業。

港務公司指出，目前該船仍卡在原位、傾斜角度維持30°，船身穩定，考量後續海象的變化，將於明天利用錨鏈、鋼索進行船身穩固加強作業。

港務公司也說，今天上午已完成攔油索佈設，並經船東委託大漢海事公司工作人員登船檢視後，該船上柴油艙、引擎發電機滑油艙、日用柴油櫃均無發現滑油與輕柴油。

港務公司指出，由於機艙底部一半空間均已淹水且表面油污達10公分，人員暫無法深入下層查看，但現抽油相關設備已經就位，除會持續配合以人工方式逐一進行地板清淤、吸油棉吸油作業外，並將連夜抽取機艙油水，以防止油汙洩漏。

巴拿馬 機艙 飯店

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