最潮打卡點新誕生！Paul Smith聖誕樹空降倫敦百年飯店

英國時尚設計師品牌Paul Smith宣布，將為英國百年飯店Claridge’s設計年度聖誕樹，日前已於11月底正式揭幕，展示出英式幽默與生活品味，同時Claridge’s飯店大廳也將大幅改造，從視覺、嗅覺，全面燃起屬於Paul Smith的英式節慶氛圍。

最早從2009年開始，Claridge’s每年都與知名的時尚設計師合作，像是2011年的Alber Elbaz for Lanvin、2015年的Christopher Bailey for Burberry、2019年的Christian Louboutin、2022年的Jimmy......連年都有奢華創意展現。

2024年的Claridge’s飯店聖誕樹則是由Paul Smith爵士、也是飯店好友所操刀設計。Paul Smith同時邀請了設計工作室Studiomama與英國藝術家Nik Ramage一起合作，像是英國藝術家Nik Ramage創作的機械鳥屋包含了Paul Smith幽默的撲克牌、郵票和骰子元素，同時設計工作室Studiomama打造的空想小怪獸Off Cut Creatures則將出現在聖誕樹裝飾的周圍，童趣滿滿。