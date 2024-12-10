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最潮打卡點新誕生！Paul Smith聖誕樹空降倫敦百年飯店

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Paul Smith為英國百年飯店Claridge’s設計年度聖誕樹，並已於11月正式揭幕。圖／Paul Smith提供
Paul Smith為英國百年飯店Claridge’s設計年度聖誕樹，並已於11月正式揭幕。圖／Paul Smith提供

英國時尚設計師品牌Paul Smith宣布，將為英國百年飯店Claridge’s設計年度聖誕樹，日前已於11月底正式揭幕，展示出英式幽默與生活品味，同時Claridge’s飯店大廳也將大幅改造，從視覺、嗅覺，全面燃起屬於Paul Smith的英式節慶氛圍。

最早從2009年開始，Claridge’s每年都與知名的時尚設計師合作，像是2011年的Alber Elbaz for Lanvin、2015年的Christopher Bailey for Burberry、2019年的Christian Louboutin、2022年的Jimmy......連年都有奢華創意展現。

2024年的Claridge’s飯店聖誕樹則是由Paul Smith爵士、也是飯店好友所操刀設計。Paul Smith同時邀請了設計工作室Studiomama與英國藝術家Nik Ramage一起合作，像是英國藝術家Nik Ramage創作的機械鳥屋包含了Paul Smith幽默的撲克牌、郵票和骰子元素，同時設計工作室Studiomama打造的空想小怪獸Off Cut Creatures則將出現在聖誕樹裝飾的周圍，童趣滿滿。

同時飯店的大廳也改造成Paul Smith風格的起居室，並搭配壁爐周圍的經典Paul Smith幾何圖形的條紋地毯與Merrymaker節日香氛，同時Paul Smith設計的「Paul's Pick n Mix」限定餐車，也將為遊客帶來驚喜。Claridge’s酒店總經理Paul Jackson亦表示：「我們很高興為Paul Smith爵士揭幕Claridge’s酒店2024年度聖誕樹。聖誕節對我們酒店來說是一年中最神奇的時刻，我們期待看到賓客和遊客沉浸在Paul Smith爵士富有創意且豐富多彩的世界中。」

Paul Smith同時邀請了設計工作室Studiomama與英國藝術家Nik Ramage一起合作。圖／Paul Smith提供
Paul Smith同時邀請了設計工作室Studiomama與英國藝術家Nik Ramage一起合作。圖／Paul Smith提供
自2009年起，Claridge’s每年都與精品品牌合作，打造廳堂的聖誕裝飾。圖／Paul Smith提供
自2009年起，Claridge’s每年都與精品品牌合作，打造廳堂的聖誕裝飾。圖／Paul Smith提供

聖誕樹 設計師 飯店

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