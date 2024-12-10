「黑白大廚」來台賣奶茶！CoCo「冬韻擂焙珍奶」買1送1

涼涼的天氣，讓人想要來杯口感豐富的飲品嗎？連鎖手搖飲「CoCo」於12月11日推出「冬韻擂焙珍奶」買1送1；「十盛奶茶」則是攜手「黑白大廚」的「隱藏天才」金太星主廚，聯手推出「濃煮米麻糬」、「抹茶米麻糬」以及「焙茶米麻糬」。金太星也將登台擔任一日店長，陪伴台灣粉絲一起互動。

迎接本週三品牌好友日，「CoCo」於12月11日推出線上領券優惠，透過官方LINE領券或在你訂線上平台預訂，即可享「冬韻擂焙珍奶（L）」第2杯0元，現省70元，每人可領2張優惠券。CoCo表示，「冬韻擂焙珍奶」採用馬玉山客家擂茶配方，嚴選14種穀物、豆類研磨成擂茶粉，融合日式鹿兒島焙奶茶，最後再搭配蜜珍珠，具有溫厚底蘊與茶香。此外，即日起至1月7日，於UberEats平台訂購「CoCo都可小湯圓奶茶（L）」、「莓莓派對（L）」，可享「買1送1」；即日起至1月5日，於Foodpanda平台訂購「CoCo都可QQ奶茶（L）」、「日式焙茶（L）」同樣可享「買1送1」，售完為止。

「十盛奶茶」今年冬天延續「黑白大廚」話題，力邀黑湯匙「隱藏天才」金太星主廚跨海合作，聯手研發全新系列飲品「米麻糬奶茶」，以手工製作、彈韌柔滑的「燕麥米麻糬」為主角，搭配燕麥粒增添口感與香氣，共有「濃煮米麻糬」、「抹茶米麻糬」以及「焙茶米麻糬」3種品項，預計於12月18日於全台門市開賣，每杯69元。