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爆漿起司年糕入菜！涓豆腐×桂冠聯名新菜飄奶香
繼日前宣佈在台推出黑白大廚－金度潤的「手切白灼豬五花」後，連鎖韓式料理餐廳「涓豆腐」本季再與「桂冠」聯名，以「韓式起司年糕」為主題，推出「打爆起司年糕嫩豆腐煲」、「海菜起司年糕鮮魚嫩豆腐煲」、「黑松露炸醬起司年糕」等一系列餐點，為寒冬帶來溫暖滋味。
桂冠新上市的「韓式起司年糕」，將韓式年糕內加入起司餡料，增添年糕的濃郁香氣。此次雙品牌攜手，將韓式起司年糕結合豆腐煲，推出「打爆起司年糕嫩豆腐煲」，在豆腐煲內內加入起司切片、韓式起司年糕與豆腐、肉片等多種配料，帶來溫暖的滋味，名稱也是以雙倍起司（Double cheese）英譯諧音取名，增添俏皮感，每份368元。
「海菜起司年糕鮮魚嫩豆腐煲」則是加入嫩豆腐、新鮮鯛魚、海菜，還有韓式起司年糕、起司切片，風味濃郁，每份388元。至於「黑松露炸醬起司年糕」是將韓式起司年糕融入秘製的韓式黑炸醬，再加上黑松露一起煮，起鍋再淋上巧達起司醬，滋味鹹香又富有軟彈咬勁，每份338元。
在「黑白大廚」中，以長髮與瞇瞇眼形象獲得許多觀眾喜愛的韓國名廚金度潤，此次也擔任豆府集團客座主廚，在台推出「手切白灼豬五花」，將白灼豬五花、豆腐與現拌泡菜相結合，強調享受食材的原滋原味，即日起已於涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、韓姜熙的小廚房等5個品牌販售，每份388元。
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