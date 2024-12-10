路易威登2025早秋男裝 搭郵輪到邁阿密度假吧！

由Pharrell Williams設計的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2025早秋男裝系列，讓人想到乘船跨越大西洋旅行的黃金時代以及邁阿密海灘的假期，展現出路易威登男裝工作室Prêt-à-Porter Homme所秉持的核心LVERS理念，讓人一窺LVERS型男們的從海上到沙灘的兩種度假方式。

第一篇章「啟航之心」，以郵輪度假為發想，結合現代運動風格的正裝剪裁與優雅的休閒服飾，適合海上旅館的華麗內裝，圖案則向海軍圖騰致敬。第二章「入境風光」則從邁阿密獨有的海灘和泳池文化發想，用柔和色彩描繪出度假生活的輕鬆感，還有泳池與沙灘的道具。

由小船圖案組成Monogram Regatta印花圖案出現在藍白色尼龍風衣與Chambray短褲上，成為本季的代表圖案；無領帆船夾克、襯衫和針織品上的條紋則進一步彰顯海軍元素。三件套西裝採用合身版型，讓人想起煥發活力的爵士樂時代廓形，休閒服和晚裝的青果領，則變身為晚宴夾克和日間穿著的浴袍式大衣。品牌經典的Monogram圖案壓印在皮革運動夾克上、以植絨工藝製作在棉質牛仔布工作服套裝上，或是以水晶滿滿鑲嵌在酒紅色毛衣和黑色連帽衫上，點綴新藝術風格的圖案和徽章。

第二篇章則洋溢邁阿密大飯店的氛圍，粉嫩顏色為日裝升級。鼠尾草色的青果領大衣猶如睡袍，裝飾徽章圖案，以泳池畔常使用的毛圈布製成，再搭配草莓粉色的運動上衣和短褲。水藍色和粉紅色的真絲保齡球套裝，以及卡其色和洋紅色的睡衣套裝，則以撞色的流行粉嫩顏色襯托Monogram Glow圖案。以度假勝地為中心的圖案擴展至同色Monogram緹花圖案布列塔尼條紋藍白Polo衫以及混合孟加拉條紋襯衫，搭配長褲、短褲和泳褲。

皮革製品融入郵輪與旅館環境的特色，搭配復古棕褐色VVT暈塗飾邊。Monogram Heritage圖案出現在洋溢海軍風格的米白色或淺藍色帆布包上。日曬褪色效果的靛藍色Damier Denim 3D圖案和鮮明的撞色組合，出現在品牌經典包款上。