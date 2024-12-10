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SHIATZY CHEN 2025春夏「點 䨝」系列 完整公開

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
黑色西裝不規則的白色線條，帶來如服裝打版時的白色粉筆筆跡聯想。圖／SHIATZY CHEN提供
黑色西裝不規則的白色線條，帶來如服裝打版時的白色粉筆筆跡聯想。圖／SHIATZY CHEN提供

先前曾於巴黎時裝周期間發表了2025春夏系列「點 䨝」，今日並於台北重現此一系列的31套男女服裝設計，將西方「咆哮的二O年代」的狂放優雅與東方文化中的書寫文化結合，呈現亦東亦西的摩登新相。

延續上一季2024/2025秋冬系列「墨沫」（Scene of ink）曾出現的墨蘭花，本次亮點之一首推特別陳列的「東西畫室」，以開版圖騰與鳶尾花對比東方繪畫的神韻與西方的藝術手法，同時並將夏姿設計工坊中的秘辛於現場還原，設計手稿、布料、版型裁剪的近距離欣賞，像是走入了品牌設計總監王陳彩霞的創作歷程。

綜觀2025春夏系列「點 䨝」，其中的「䨝」字讀音同「青」，除了是古代傳說中女神之名，也予人雨後天青的開闊聯想。品牌擅長的「新中式」風格將肚兜、斜襟連袖、中式立領，與西方的珠鍊背心、短下擺背心洋裝、流蘇透膚襯衫結合；藍領工裝的吊帶褲被改造為繁複的訂製服規格：黑色連身服的正面施以繁複的刺繡、隱約可見蜻蜓、花草、藤蔓等圖像，同時吊帶的鉤索五金則以SHIATZY CHEN的品牌首字母縮寫S、C金屬字母，將階級與服裝形式的連結轉化，賦予優雅況味。

蜻蜓的意象同時「停駐」在另一套薄紗刺繡削肩洋裝的背面，芬芳花香自來；洋裝的細節如背面亦是SHIATZY CHEN工藝的所在，例如垂墜鑲嵌的珍珠鏈帶取代了緞帶或絲線，既有1920年的珠飾風格、也是奢華氣質的現代敢體現。

2025春夏包款並帶來「插銷玉鎖」的新設計，選用青綠色的蜥蜴壓紋皮革、飾有花園刺繡的法國山羊皮成為包款材質，兩者皆具有「插銷玉鎖」，其中插銷也有如筆的垂直線條並點綴以玉石，加上插銷後、成為裝飾性十足且實用的別緻設計。

洋裝背面的珠飾設計既懷舊、亦帶有1920的時代感。圖／SHIATZY CHEN提供
洋裝背面的珠飾設計既懷舊、亦帶有1920的時代感。圖／SHIATZY CHEN提供
2025春夏服裝的飄逸感與亮片刺繡裝飾，還原了1920年代的女性自由與解放感。圖／SHIATZY CHEN提供
2025春夏服裝的飄逸感與亮片刺繡裝飾，還原了1920年代的女性自由與解放感。圖／SHIATZY CHEN提供
現場特別陳列的東西畫室與創作工坊，模擬了一方書房與畫室，重現書法與SHIATZY CHEN服裝的設計歷程。圖／SHIATZY CHEN提供
現場特別陳列的東西畫室與創作工坊，模擬了一方書房與畫室，重現書法與SHIATZY CHEN服裝的設計歷程。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN將先前於巴黎時裝周發表的2025春夏系列，於台北完整重現。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN將先前於巴黎時裝周發表的2025春夏系列，於台北完整重現。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN的2025春夏新包皆具有「插銷玉鎖」的新設計。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN的2025春夏新包皆具有「插銷玉鎖」的新設計。圖／SHIATZY CHEN提供

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