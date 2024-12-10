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安俞真秀長腿亮相首爾FENDI開幕 金色糖果小包超可愛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI品牌形象大使IVE安俞真出席首爾新時代百貨時代廣場店開幕。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使IVE安俞真出席首爾新時代百貨時代廣場店開幕。圖／FENDI提供

FENDI在首爾新世界百貨時代廣場（Shinsegae Time Square）開設全新專賣店，全新店鋪位於精品品牌雲集的新時代百貨公司一樓，佔地超過115平方米，店面外牆採用令人想到古羅馬紀念碑的石灰華大理石材質製作，並裝飾品牌標誌的FF LOGO圖案。品牌形象大使、韓流女團IVE隊長安俞真特地出席開幕活動。

安俞真身穿FENDI 2024冬季假日系列的米色羊毛外套和裙裝，搭配一雙滑雪短靴，手拎香檳金色亮片Baguette Mini包和搭配金色So Sweet Charm的Nano Baguette包，完美捕捉節日氣氛。該系列運用了與蘇格蘭Prickly Thistle合作製作具有品牌代表色的FENDI Tartan格子呢布料，以及來自速食主題、十分俏皮的Fendilicious系列。

新開幕的FENDI精品店，位於新世界百貨時代廣場分店豪華精品翼樓的一樓販售全系列男女時裝、包款、鞋履及配飾。石灰華材質地磚撲滿整個室內，搭配香檳色金屬展示架與飾有 FENDI標誌圖案的手工立體灰泥擺設。羅紋石灰華牆面裝飾立體 F 字樣圖案，讓人想到羅馬圓柱，搭配讓人想到噴泉水流的波浪形玻璃。店內擺放FENDI Casa家具、象牙白與FENDI黃色的地毯，營造出溫馨愜意的氛圍。

FENDI於首爾新時代百貨時代廣場店開設全新精品店。圖／FENDI提供
FENDI於首爾新時代百貨時代廣場店開設全新精品店。圖／FENDI提供
FENDI於首爾新時代百貨時代廣場店開設全新精品店。圖／FENDI提供
FENDI於首爾新時代百貨時代廣場店開設全新精品店。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使IVE安俞真出席首爾新時代百貨時代廣場店開幕。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使IVE安俞真出席首爾新時代百貨時代廣場店開幕。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使IVE安俞真出席首爾新時代百貨時代廣場店開幕。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使IVE安俞真出席首爾新時代百貨時代廣場店開幕。圖／FENDI提供

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