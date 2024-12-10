安俞真秀長腿亮相首爾FENDI開幕 金色糖果小包超可愛

FENDI在首爾新世界百貨時代廣場（Shinsegae Time Square）開設全新專賣店，全新店鋪位於精品品牌雲集的新時代百貨公司一樓，佔地超過115平方米，店面外牆採用令人想到古羅馬紀念碑的石灰華大理石材質製作，並裝飾品牌標誌的FF LOGO圖案。品牌形象大使、韓流女團IVE隊長安俞真特地出席開幕活動。

安俞真身穿FENDI 2024冬季假日系列的米色羊毛外套和裙裝，搭配一雙滑雪短靴，手拎香檳金色亮片Baguette Mini包和搭配金色So Sweet Charm的Nano Baguette包，完美捕捉節日氣氛。該系列運用了與蘇格蘭Prickly Thistle合作製作具有品牌代表色的FENDI Tartan格子呢布料，以及來自速食主題、十分俏皮的Fendilicious系列。