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迎聖誕！OKmart攜手太古可樂推「復古摩托車模型、北極熊雙層杯」限量加價購

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
OKmart即日起至2025年1月8日攜手太古可樂再推復古風限量周邊加價購。圖／OKmart提供
OKmart即日起至2025年1月8日攜手太古可樂再推復古風限量周邊加價購。圖／OKmart提供

根據調查顯示，年底節慶送禮商機每年高達215億，聖誕節因濃厚的儀式感與聚會氛圍，成為交換禮物與送禮需求的高峰。今年OKmart瞄準攜手太古可樂、健達、金莎等知名品牌，即日起至2025年1月8日推出獨家限量商品與超值加購活動。同時，OKmart旗下OKCAFE更與瑞士經典品牌阿華田合作，推出冬季限定熱飲，滿足暖心需求。

延續去年的熱賣風潮，OKmart攜手太古可樂再推復古風限量周邊加價購，其中「復古摩托車模型」採用經典紅色車身與精緻造型，是絕佳收藏或交換禮物首選，即日起至2025年1月8日購買可口可樂全系列20元以上商品任2件可加價199元加購；「北極熊雙層杯」採用可愛的北極熊設計，兼具保冷保溫，實用又療癒，同一期間購買可口可樂全系列20元以上商品任2件可加價169元加購。上述商品數量有限、售完為止。

「金莎愛心陶瓷盤」的浪漫設計，實用與收藏價值兼具，即日起至2025年1月8日購買指定金莎商品（金莎五粒裝／金莎小心意禮盒／金莎16粒分享禮盒）任2件，即贈限量愛心陶瓷盤一個，限量3,000個送完為止，共兩款隨機出貨。

「健達聖誕儲物罐」不僅可用來收納零食，也可做為節慶裝飾，即日起至2025年1月8日購買健達指定品項滿99元即贈聖誕儲物罐一個，共兩款隨機出貨，送完為止。

還有OKLINE會員獨家專屬團購活動限時登場，像是迪士尼正版授權的暖手行動電源共有跳跳虎、米奇、米妮等3款選擇，具多功能設計，智慧型行動電源與暖手寶二合一，即日起至12月24日於會員專屬團購群組OKLINE預購可享團購價單件799元；瞌睡貓拍拍小夜燈可柔光伴睡，具備三檔調光，即日起至12月24日於會員專屬團購群組OKLINE預購可享團購價單件399元。

此外，OKCAFE攜手阿華田推出冬季限定經典熱飲，「經典阿華田」以濃醇麥芽香氣搭配可可口感，「阿華田摩卡拿鐵」則結合OKCAFE莊園拿鐵，層次豐富，即日起至2025年1月8日可享單杯7折優惠。

●附註：詳細優惠活動以門市、APP公告為準。

OKmart即日起至2025年1月8日購買健達指定品項滿99元即贈聖誕儲物罐一個，共兩款隨機出貨，送完為止。圖／OKmart提供
OKmart即日起至2025年1月8日購買健達指定品項滿99元即贈聖誕儲物罐一個，共兩款隨機出貨，送完為止。圖／OKmart提供
OKmart即日起至2025年1月8日購買指定金莎商品（金莎五粒裝／金莎小心意禮盒／金莎16粒分享禮盒）任2件，即贈限量愛心陶瓷盤一個，限量3,000個送完為止，共兩款隨機出貨。圖／OKmart提供
OKmart即日起至2025年1月8日購買指定金莎商品（金莎五粒裝／金莎小心意禮盒／金莎16粒分享禮盒）任2件，即贈限量愛心陶瓷盤一個，限量3,000個送完為止，共兩款隨機出貨。圖／OKmart提供
OKCAFE攜手阿華田推出冬季限定經典熱飲，即日起至2025年1月8日可享單杯7折優惠。圖／OKmart提供
OKCAFE攜手阿華田推出冬季限定經典熱飲，即日起至2025年1月8日可享單杯7折優惠。圖／OKmart提供
OKmart攜手太古可樂再推復古風限量周邊加價購，「復古摩托車模型」即日起至2025年1月8日購買可口可樂全系列20元以上商品任2件可加價199元加購，數量有限售完為止。圖／OKmart提供
OKmart攜手太古可樂再推復古風限量周邊加價購，「復古摩托車模型」即日起至2025年1月8日購買可口可樂全系列20元以上商品任2件可加價199元加購，數量有限售完為止。圖／OKmart提供
OKLINE會員獨家專屬團購活動即日起至12月24日登場，推出暖手行動電源、瞌睡貓拍拍小夜燈限時團購優惠價。圖／OKmart提供
OKLINE會員獨家專屬團購活動即日起至12月24日登場，推出暖手行動電源、瞌睡貓拍拍小夜燈限時團購優惠價。圖／OKmart提供

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