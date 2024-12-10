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最終版登場了！RICHARD MILLE RM 032腕表 強悍也活力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
精密複雜的RM 032腕表具有飛返計時碼表與300米防水性能，展現內在的精密複雜與外在的強悍活力。圖／RICHARD MILLE提供
精密複雜的RM 032腕表具有飛返計時碼表與300米防水性能，展現內在的精密複雜與外在的強悍活力。圖／RICHARD MILLE提供

經典的設計值得收藏，頂級鐘表品牌RICHARD MILLE近日發表了RM 032腕表系列最新款、也是該系列的最後一個版本，結合深潛性能、特殊運轉顯示器、專利鎖定機制與鮮豔配色，展現手腕上的高抗壓活力風格。

RICHARD MILLE表款系列中多以計時碼表、輕量化複雜功能、超薄尺寸為主，RM 032則屬「潛水」系列的當家明星，最早問世於2011年，並持續在自由潛水選手、8項世界紀錄保持者，也是品牌好友Arnaud Jerald的手上創造過無數精彩畫面與紀錄。

表款將可顯示時間、大型日期、半瞬跳月相與月份顯示，以及計時長達12小時的積分盤與飛返計時（Fly-Back）功能。RMAC2機芯具有兩項特殊設計：其一是三點鐘位置的運轉指示器塗覆了Super-LumiNova®夜光塗料，黑色扇形的交替顯示每分鐘轉動2次，不僅提供低光源環境下的可讀性，即便深海處也能確認機芯是否如常運作；其二是專利的鎖定機制將同時保護表冠與按鈕，由於表冠靠近表圈的內側有紅、綠兩色三角形，紅色時為鎖定、綠色時方為可操作，可避免誤觸並提升了防水的密閉性能。

五級鈦合金和Carbon TPT®碳纖維材質打造的表殼，輕盈且強悍，同時表冠、表圈、內圈、日期視窗等細節再分別點綴以水藍、鵝黃、土耳其藍等色彩。人如何在強大壓力下不被擊潰？RM 032腕表將是水中的信任夥伴，也可成為人生波濤中的一「手」明燈。全球限量80只，價格店洽。

RICHARD MILLE RM 032腕表「最終版」，限量80只，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 032腕表「最終版」，限量80只，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
表冠上的綠色與紅色箭頭，可顯示表冠（和計時按鈕）是否在可操作或鎖定狀態，有效避免誤觸。圖／RICHARD MILLE提供
表冠上的綠色與紅色箭頭，可顯示表冠（和計時按鈕）是否在可操作或鎖定狀態，有效避免誤觸。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 032腕表「最終版」，表款將搭配黑色表帶、並可額外加購黃色橡膠表帶，展現殊異整體印象。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 032腕表「最終版」，表款將搭配黑色表帶、並可額外加購黃色橡膠表帶，展現殊異整體印象。圖／RICHARD MILLE提供
精密複雜的RM 032腕表具有飛返計時碼表與300米防水性能，展現內在的精密複雜與外在的強悍活力。圖／RICHARD MILLE提供
精密複雜的RM 032腕表具有飛返計時碼表與300米防水性能，展現內在的精密複雜與外在的強悍活力。圖／RICHARD MILLE提供
採PVD塗層五級鈦合金底板和橋板的RMAC2機芯，具可變幾何結構的自動盤與50小時的動力儲存。圖／RICHARD MILLE提供
採PVD塗層五級鈦合金底板和橋板的RMAC2機芯，具可變幾何結構的自動盤與50小時的動力儲存。圖／RICHARD MILLE提供

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