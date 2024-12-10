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全家便利商店、比比昂、日本樂天聯手！首推「日本二手精品網購服務」　主打3大特色

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店、比比昂、日本樂天三強聯手，首推日本二手精品網購服務。圖／全家便利商店提供
全家便利商店、比比昂、日本樂天三強聯手，首推日本二手精品網購服務。圖／全家便利商店提供

全家便利商店看準跨境網購趨勢，去年攜手日本跨境電商「Bibian比比昂」，陸續推出便利商店取貨、「全家」會員APP專屬賣場等服務，現正式插旗二手精品市場，推出二手精品代購新服務，開拓跨境網購的新藍海。「全家」X「Bibian比比昂」二手精品網購服務，主要與日本樂天集團旗下二手平台「Rakuten Rakuma」攜手合作，共蒐羅超過百萬件精品包包、飾品，並主打「專家真偽鑑定」、「官方認證賣家」、「中文提問服務」三大特色，消費者只需從「全家」APP「比比昂日貨」專區一指下單，即可輕鬆購買。

「全家」去年攜手PChome旗下日本跨境電商「比比昂」開啟便利商店取貨服務，今年再於「全家」會員APP開設「比比昂日貨」專區，上線不到半年已超過140萬人次體驗，細究消費者輪廓，則以30～49歲女性佔比最高。觀察近年日幣匯率較低，許多消費者精打細算，透過海外代購購買日本商品，其中日本二手精品因品質佳、匯率便宜等優點，吸引許多海外消費者購買，而主要購買族群則與「全家」喜愛使用「比比昂日貨」專區的族群吻合。

過往消費者透過代購購買二手精品，最怕遇到不良賣家，為解決消費者網購二手精品痛點，「全家」APP「比比昂日貨」專區攜手日本樂天集團旗下二手交易平台「Rakuten Rakuma」， 以「專家真偽鑑定」、「官方認證賣家」、「中文提問服務」三大特色，正式推出二手精品販售服務，架上商品皆通過日本店家嚴謹鑑定流程，且賣家更需通過日本樂天集團嚴格審查，並要求店家在日本當地需取得日本政府機關發行的舊物經營許可證，至今已有超過百家日本知名二手精品名店進駐；在購買流程、商品詢問的溝通上也不需擔心，消費者可直接使用中文與客服聯繫，客服將再透過翻譯向日本賣家詢問，讓溝通無障礙、購物更安心。

為歡慶「全家」APP「比比昂日貨」二手精品館上線，12月12日至2025年1月21日再推出超值好康，「全家」會員購買指定人氣精品享最低2折起折扣，最高還可獲得超過萬元折價券，包含Louis Vuitton、CHANEL、GUCCI等時尚精品，皆享限時超殺折扣，更有免運費、免鑑定費雙重好康。

此外，「全家」APP會員專屬「比比昂日貨」賣場即日起至2025年1月21日更同步推出年末感謝回饋，多樣人氣商品週週下殺最低1元起，包含家事清潔系列、藥妝店人氣商品、日本各地隱藏版伴手禮，以及日本精選百大必買生活用品與小家電等，再加碼享免運、下單即抽日本人氣扭蛋、日本藥妝千元折價券獨家優惠。

●附註：詳細優惠活動內容以APP公告為準。

全家便利商店APP「比比昂日貨」專區攜手日本樂天集團旗下二手交易平台「Rakuten Rakuma」， 以「專家真偽鑑定」、「官方認證賣家」、「中文提問服務」三大特色，正式推出二手精品販售服務。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「比比昂日貨」專區攜手日本樂天集團旗下二手交易平台「Rakuten Rakuma」， 以「專家真偽鑑定」、「官方認證賣家」、「中文提問服務」三大特色，正式推出二手精品販售服務。圖／全家便利商店提供
雙12即將到來，年末犒賞自己就到全家便利商店APP的「比比昂日貨」專區。圖／全家便利商店提供
雙12即將到來，年末犒賞自己就到全家便利商店APP的「比比昂日貨」專區。圖／全家便利商店提供
歡慶全家便利商店APP「比比昂日貨」二手精品館上線，12月12日至2025年1月21日再推超值好康，消費者下單指定人氣精品可享最低2折起折扣，最高還可領萬元折價券，且不限金額免運費、免正品鑑定費。圖／全家便利商店提供
歡慶全家便利商店APP「比比昂日貨」二手精品館上線，12月12日至2025年1月21日再推超值好康，消費者下單指定人氣精品可享最低2折起折扣，最高還可領萬元折價券，且不限金額免運費、免正品鑑定費。圖／全家便利商店提供
歡慶全家便利商店APP「比比昂日貨」二手精品館上線，12月12日至2025年1月21日再推超值好康，消費者下單指定人氣精品可享最低2折起折扣，最高還可領萬元折價券，且不限金額免運費、免正品鑑定費。圖／全家便利商店提供
歡慶全家便利商店APP「比比昂日貨」二手精品館上線，12月12日至2025年1月21日再推超值好康，消費者下單指定人氣精品可享最低2折起折扣，最高還可領萬元折價券，且不限金額免運費、免正品鑑定費。圖／全家便利商店提供

日本 消費者 賣家

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