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7-ELEVEN「日本拉麵盛典」開跑！攜手排隊名店「銀座篝、一風堂」還原店內經典美味

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN今年冬季全新企劃「日本拉麵盛典」，自12月11日起引進關東、九州、北海道三地經典風味，獨家開發微波即食的超商拉麵。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年冬季全新企劃「日本拉麵盛典」，自12月11日起引進關東、九州、北海道三地經典風味，獨家開發微波即食的超商拉麵。圖／7-ELEVEN提供

日本旅遊正夯，而大啖日本美食更已是許多民眾的日常，7-ELEVEN今年冬季全新企劃「日本拉麵盛典」，自12月11日起引進關東、九州、北海道三地經典風味，獨家開發微波即食的超商拉麵，讓饕客味蕾24小時大滿足，從濃郁的蝦味豚骨拉麵到攜手「銀座篝」、「一風堂」兩大名店合作神還原店內經典美味，持續掌握溫暖食飲商機。

7-ELEVEN指出，湯麵相關商品每年冬季銷售逐年成長，今年相關類別業績已較去年同期成長超過3成，每到冬天限定推出的各種拉麵更是冬季熱賣的指標性商品。7-ELEVEN自2021年起即攜手來自日本九州的拉麵專門店「一風堂」，將日本的國民美食變身超商方便即食的鮮食，今年更擴大開發商品種類，全新推出「日本拉麵盛典」3款拉麵，商品價格較市面上拉麵專門店實惠，12月11日至2025年1月7日還可享CITY TEA英式紅茶搭餐省10元、限量OPENPOINT點數兌換兩大優惠活動，並同步推薦多款日式泡麵。

本次7-ELEVEN「日本拉麵盛典」以關東、九州、北海道經典拉麵做為發想，其中關東代表為首度與到東京必朝聖的米其林推薦名店「銀座篝」攜手合作，由日本主廚監製並嚴選日本進口食材和調味料，將其人氣招牌「雞白湯拉麵」變身超商微波美食，濃稠的白色湯頭與本店相同，同樣以鹿兒島縣赤雞雞骨與蔬菜精華熬製而成，濃而不膩， 搭配多種時令蔬菜和舒肥雞胸肉，類法式擺盤，帶來視覺與味覺雙重享受，忠實還原銀座篝店內的美味。自12月11日起在7-ELEVEN購買「銀座篝－雞白湯拉麵」並在台北銀座篝IG或FB上投稿，即可獲得神秘小禮，詳細優惠辦法請見台北銀座篝的社群官方帳號，數量有限送完為止。

另一款來自博多的正統豚骨拉麵名店「一風堂」今年也端出經典「一風堂－叉燒豚骨拉麵」，使用帶有彈韌口感的特製細拉麵，湯底採用一風堂同款慢火熬煮的高湯，並使用特製的「豬背脂」提味，搭配五花叉燒、爽脆木耳與蔥花，調味上更貼近原店正宗九州風味。

此外，7-ELEVEN也觀察到濃郁系的蝦味拉麵近年也深獲拉麵愛好者歡迎，特別以北海道濃郁的蝦味拉麵為標竿開發「御選－鮮蝦豚骨拉麵」，是超商少見以海鮮為基底的拉麵，為市場注入新的元素，以蝦膏與豚骨高湯慢火熬煮，搭配香氣十足的豬油，打造濃厚且層次豐富的湯底，配菜嚴選豬肉叉燒、鮮蝦與蛋，呈現出帶有蝦味香氣的海陸精華拉麵。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

7-ELEVEN全新推出「日本拉麵盛典」3款拉麵，商品價格較市面上拉麵專門店實惠，12月11日至2025年1月7日還可搭配CITY TEA英式紅茶搭餐省10元、限量OPENPOINT點數兌換兩大優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新推出「日本拉麵盛典」3款拉麵，商品價格較市面上拉麵專門店實惠，12月11日至2025年1月7日還可搭配CITY TEA英式紅茶搭餐省10元、限量OPENPOINT點數兌換兩大優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與「一風堂」今年攜手端出經典「一風堂－叉燒豚骨拉麵」，調味上更貼近原店正宗九州風味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與「一風堂」今年攜手端出經典「一風堂－叉燒豚骨拉麵」，調味上更貼近原店正宗九州風味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「日本拉麵盛典」12月11日起開跑，銀座篝、一風堂兩大排隊名店超商就吃得到。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「日本拉麵盛典」12月11日起開跑，銀座篝、一風堂兩大排隊名店超商就吃得到。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年冬季全新企劃「日本拉麵盛典」，自12月11日起引進關東、九州、北海道三地經典風味，獨家開發微波即食的超商拉麵。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年冬季全新企劃「日本拉麵盛典」，自12月11日起引進關東、九州、北海道三地經典風味，獨家開發微波即食的超商拉麵。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與東京必朝聖的米其林推薦名店「銀座篝」攜手合作，由日本主廚監製並嚴選日本進口食材和調味料，將其人氣招牌「雞白湯拉麵」變身超商微波美食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與東京必朝聖的米其林推薦名店「銀座篝」攜手合作，由日本主廚監製並嚴選日本進口食材和調味料，將其人氣招牌「雞白湯拉麵」變身超商微波美食。圖／7-ELEVEN提供

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