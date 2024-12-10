香蕉哥哥居然碰了泰坦巨龍的頭骨？背後原因曝光

到底有什麼機會，可以直接碰到地球王者-泰坦恐龍的頭骨？！由大英自然史博物館親自策畫，最新、規模最大的世界巡迴展《史前巨獸 泰坦恐龍展》，將在下週四（12/19）於士林科教館隆重登場。展場現正進入緊鑼密鼓的佈展階段，其中世界最大級、長37公尺的泰坦巨龍更是整場亮點，昨日（12/9）這隻巨龍迎來最後一塊頭部骨骼的安裝，主辦單位特別邀請兒童界最知名的香蕉哥哥到場，與大英自然史博物館展品修復師Piran Harte，一起為泰坦巨龍安裝最後一個也是最重要的頭骨，宣示泰坦巨龍正式登陸台北！

《史前巨獸 泰坦恐龍展》將在下周四（12/19）正式開展。圖／聯合數位文創提供

《史前巨獸 泰坦恐龍展》將在下周四（12/19）正式開展，這隻代表地球已知最大的陸地王者將以完整姿態亮相。「安頭儀式」活動中，香蕉哥哥與大英自然史博物館展品修復師Piran Harte一起親手安裝泰坦巨龍的頭骨，完成這個重大的任務，象徵穿越億萬年的史前巨獸，與現代觀眾共同見證這份生命奇蹟。

香蕉哥哥表示「這是相當特別的經驗！在專業人士引導下整個過程充滿期待與震撼，尤其安好頭的那一瞬間，更是讓人感到興奮」，接著笑說「希望大家看展時，可以想到最後的頭是我裝上去的。」

《史前巨獸 泰坦恐龍展》將在下周四（12/19）正式開展。圖／聯合數位文創提供

本次展覽僅有台北一站，不僅完整展示37公尺長的泰坦恐龍等身大復原骨骼，更搭配多元的互動裝置，讓大小朋友都能深入了解恐龍的生存祕密與成長歷程。購票優惠只到12/18，也包含多人適用的親子套票，喜歡恐龍的大小朋友記得把握最便宜的購票機會，感受這場史無前例的恐龍盛會！購票請上 udn售票網 。

《史前巨獸泰坦恐龍展》

展覽日期 │ 2024/12/19(四)-2025/4/6(日)，除夕（1/28）休館

展覽地點 │ 國立臺灣科學教育館7樓南側展區

營業時間 │非寒假之平日 09:00-17:00 (16:30停止售票及入場)；假日及寒假(1/21-2/10) 09:00-18:00 (17:30停止售票及入場)

主辦單位 │大英自然史博物館、聯合數位文創

協辦單位 │國立臺灣科學教育館

大宗購票 │02-26491689#1(週一至五09:30-17:00)