郭富城寵粉再加碼！近距離接觸機會來了
將在12/27~12/29在台北小巨蛋連續舉辦三場演唱會的郭富城，目前已進入最後的緊鑼密鼓排演階段，在粉絲們期盼演唱會到來的同時，主辦單位昨晚（12/9）又無預警驚喜宣布天王加碼寵粉活動！
主辦單位表示，只要在12/20前購票者，不限票區票價，就有機會到後台與天王郭富城合照，預計每場將抽出30名幸運粉絲！中獎名單將於12/24在主辦單位粉絲專頁公布，請密切關注瘋表演粉團及官網最新消息。
除此之外，主辦單位近日也釋出一系列郭富城金曲回憶殺影片，可以看到他剛出道時青澀又稚嫩的臉龐，搭配當時風靡全台的中文經典歌曲《我想偷偷對你說我愛你》、《傷心的話留到明天再說》等，讓所有歌迷再次陷入青春回憶裡，也更期待年底即將到來的演唱會會有什麼精彩呈現。
目前售票系統有釋出少量保留席，還沒買票的粉絲，敬請把握最後機會，詳情請上udn售票網。
【演出資訊】
◆演出名稱：國泰世華銀行-郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會《2024 台北站》
◆主辦單位：爵士娛樂、聯合數位文創、時藝多媒體、iMe台灣
◆協辦單位：小美工作室
◆冠名贊助：國泰世華銀行
◆特別贊助：中華賓士
◆特別感謝：O.T CAFE
◆友情贊助：vivo
◆贊助：金石建設、維骨力
◆指定航空：國泰航空
◆指定住宿：台北喜來登大飯店
◆演出時間：
2024 年 12 月 27 日 19:30、2024 年 12 月 28 日 19:30、2024 年 12 月 29 日 18:30
◆演出地點：台北小巨蛋
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