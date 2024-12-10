快訊

確定整併中華大學！清華大學校務會議通過意向案 將設「清華²科技園區」

母女遭詐千萬傳噩耗…被逮2車手得知「一臉茫然」 其他涉案車手5入監、3在逃

台灣女星第一人！演藝圈「證照女王」考取聯結車駕照 可轉行當司機

郭富城寵粉再加碼！近距離接觸機會來了

聯合新聞網／ 聯合數位文創
郭富城12_27、28、29登上台北小巨蛋。圖／小美工作室提供
郭富城12_27、28、29登上台北小巨蛋。圖／小美工作室提供

將在12/27~12/29在台北小巨蛋連續舉辦三場演唱會的郭富城，目前已進入最後的緊鑼密鼓排演階段，在粉絲們期盼演唱會到來的同時，主辦單位昨晚（12/9）又無預警驚喜宣布天王加碼寵粉活動！

郭富城12_27、28、29登上台北小巨蛋。圖／小美工作室提供
郭富城12_27、28、29登上台北小巨蛋。圖／小美工作室提供

主辦單位表示，只要在12/20前購票者，不限票區票價，就有機會到後台與天王郭富城合照，預計每場將抽出30名幸運粉絲！中獎名單將於12/24在主辦單位粉絲專頁公布，請密切關注瘋表演粉團官網最新消息。

郭富城12_27、28、29登上台北小巨蛋。圖／小美工作室提供
郭富城12_27、28、29登上台北小巨蛋。圖／小美工作室提供

除此之外，主辦單位近日也釋出一系列郭富城金曲回憶殺影片，可以看到他剛出道時青澀又稚嫩的臉龐，搭配當時風靡全台的中文經典歌曲《我想偷偷對你說我愛你》、《傷心的話留到明天再說》等，讓所有歌迷再次陷入青春回憶裡，也更期待年底即將到來的演唱會會有什麼精彩呈現。

目前售票系統有釋出少量保留席，還沒買票的粉絲，敬請把握最後機會，詳情請上udn售票網

【演出資訊】

◆演出名稱：國泰世華銀行-郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會《2024 台北站》

◆主辦單位：爵士娛樂、聯合數位文創、時藝多媒體、iMe台灣

◆協辦單位：小美工作室

◆冠名贊助：國泰世華銀行

◆特別贊助：中華賓士

◆特別感謝：O.T CAFE

◆友情贊助：vivo

◆贊助：金石建設、維骨力

◆指定航空：國泰航空

◆指定住宿：台北喜來登大飯店

◆演出時間：

2024 年 12 月 27 日 19:30、2024 年 12 月 28 日 19:30、2024 年 12 月 29 日 18:30

◆演出地點：台北小巨蛋

小巨蛋 影片 演唱會 粉絲

延伸閱讀

周杰倫演唱會看台晃動 遠雄聲明：大巨蛋經得起3天3夜

林志穎「15歲兒Kimi近照」曝光 現身周杰倫演唱會帥氣臉蛋不輸爸

看演唱會遇RAP男硬要炫 女粉淚崩：我一生只看一次周杰倫被毀了

讓出周杰倫票卻反悔！好友邀功暗示加價 她悶：該選尊嚴還是演唱會

相關新聞

爆漿起司年糕入菜！涓豆腐×桂冠聯名新菜飄奶香

繼日前宣佈在台推出黑白大廚－金度潤的「手切白灼豬五花」後，連鎖韓式料理餐廳「涓豆腐」本季再與「桂冠」聯名，以「韓式起司年...

路易威登2025早秋男裝 搭郵輪到邁阿密度假吧！

由Pharrell Williams設計的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2025早秋男裝系列，讓人想到...

SHIATZY CHEN 2025春夏「點 䨝」系列 完整公開

先前曾於巴黎時裝周期間發表了2025春夏系列「點 䨝」，今日並於台北重現此一系列的31套男女服裝設計，將西方「咆哮的二O...

安俞真秀長腿亮相首爾FENDI開幕 金色糖果小包超可愛

FENDI在首爾新世界百貨時代廣場（Shinsegae Time Square）開設全新專賣店，全新店鋪位於精品品牌雲集...

郭富城寵粉再加碼！近距離接觸機會來了

將在12/27~12/29在台北小巨蛋連續舉辦三場演唱會的郭富城，目前已進入最後的緊鑼密鼓排演階段，在粉絲們期盼演唱會到來的同時，主辦單位昨晚（12/9）又無預警驚喜宣布天王加碼寵粉活動！

迎聖誕！OKmart攜手太古可樂推「復古摩托車模型、北極熊雙層杯」限量加價購

根據調查顯示，年底節慶送禮商機每年高達215億，聖誕節因濃厚的儀式感與聚會氛圍，成為交換禮物與送禮需求的高峰。今年OKm...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。