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一秒到京都！必勝客「京都宇治抹茶紅豆起司塔」新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客推出「京都宇治抹茶紅豆起司塔」，使用百年品牌「堀田勝太郎」抹茶入餡。圖／必勝客提供
必勝客推出「京都宇治抹茶紅豆起司塔」，使用百年品牌「堀田勝太郎」抹茶入餡。圖／必勝客提供

必勝客本季攜手京都宇治的百年抹茶品牌「堀田勝太郎」，推出「京都宇治抹茶紅豆起司塔」，將宇治抹茶、紅豆顆粒餡料融入必勝客的起司餡中，帶來濃濃的日式情調，以及一秒到京都的感受。

來自京都宇治的百年品牌「堀田勝太郎」，至今已有174年的歷史，抹茶粉由「日本第一茶匠」森田治秀監修，茶香濃郁富層次。本次合作打造的「京都宇治抹茶紅豆起司塔」，即是使用具有回甘尾韻的堀田勝太郎抹茶粉，並以屏東原粒紅豆取代常見的豆沙，再搭配必勝客起司餡，共同堆疊出豐富的滋味。

「京都宇治抹茶紅豆起司塔」自即日起限量供應，原價75元，加購價69元。另外還有「賞味京都6入組」，內含3顆京都宇治抹茶紅豆起司塔、3顆原味冰藏起司塔，原價384元，加購價345元。針對年末聚餐，現也有聖誕跨年小套餐、聖誕跨年奢華餐、APP獨家Hot拼盤經典餐等不同方案。

「賞味京都6入組」內含3顆京都宇治抹茶紅豆起司塔、3顆原味冰藏起司塔。圖／必勝客提供
「賞味京都6入組」內含3顆京都宇治抹茶紅豆起司塔、3顆原味冰藏起司塔。圖／必勝客提供

京都 必勝客 起司

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