一秒到京都！必勝客「京都宇治抹茶紅豆起司塔」新登場

必勝客本季攜手京都宇治的百年抹茶品牌「堀田勝太郎」，推出「京都宇治抹茶紅豆起司塔」，將宇治抹茶、紅豆顆粒餡料融入必勝客的起司餡中，帶來濃濃的日式情調，以及一秒到京都的感受。

來自京都宇治的百年品牌「堀田勝太郎」，至今已有174年的歷史，抹茶粉由「日本第一茶匠」森田治秀監修，茶香濃郁富層次。本次合作打造的「京都宇治抹茶紅豆起司塔」，即是使用具有回甘尾韻的堀田勝太郎抹茶粉，並以屏東原粒紅豆取代常見的豆沙，再搭配必勝客起司餡，共同堆疊出豐富的滋味。