迎接直航　徐榛蔚到香港宣布五大旅遊好禮

花蓮到香港直航班機12日將重啟，初期每周4班次，花蓮縣府近期加強在港行銷，縣長徐榛蔚昨率團到香港推廣，與當地旅行業簽署合作備忘錄，邀請香港民眾利用便捷交通，來花蓮「上山下海」。

徐榛蔚表示，前縣長傅崐萁任內花蓮及香港曾啟動直航，當時每天都有班機，搭乘率95%以上，相當熱絡，可惜後來停止；這次香港快運啟動直航，對兩地意義重大，對於歷經0403震災的花蓮更是重要。

為迎接直航，徐榛蔚昨天率領縣府團隊、在地旅遊業者，到香港千禧新世界酒店舉辦「療癒山海．花蓮好近」旅遊推廣會，國民黨立法院黨團總召傅崐萁也到場。現場有旅宿、原住民體驗、高爾夫球旅遊等24家花蓮業者設攤，並與香港8家旅行社簽署合作備忘錄。

縣府介紹五大主題路線，包括「花東縱谷193朝聖之道」、「台11線蔚藍海岸」、「兩泉騎美」溫泉自行車旅遊、部落文化探索、零碳旅遊及高爾夫旅遊等5大主題旅遊行程。