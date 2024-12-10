迎接直航 徐榛蔚到香港宣布五大旅遊好禮
花蓮到香港直航班機12日將重啟，初期每周4班次，花蓮縣府近期加強在港行銷，縣長徐榛蔚昨率團到香港推廣，與當地旅行業簽署合作備忘錄，邀請香港民眾利用便捷交通，來花蓮「上山下海」。
徐榛蔚表示，前縣長傅崐萁任內花蓮及香港曾啟動直航，當時每天都有班機，搭乘率95%以上，相當熱絡，可惜後來停止；這次香港快運啟動直航，對兩地意義重大，對於歷經0403震災的花蓮更是重要。
為迎接直航，徐榛蔚昨天率領縣府團隊、在地旅遊業者，到香港千禧新世界酒店舉辦「療癒山海．花蓮好近」旅遊推廣會，國民黨立法院黨團總召傅崐萁也到場。現場有旅宿、原住民體驗、高爾夫球旅遊等24家花蓮業者設攤，並與香港8家旅行社簽署合作備忘錄。
縣府介紹五大主題路線，包括「花東縱谷193朝聖之道」、「台11線蔚藍海岸」、「兩泉騎美」溫泉自行車旅遊、部落文化探索、零碳旅遊及高爾夫旅遊等5大主題旅遊行程。
觀光處表示，針對香港直航推出五大旅遊好禮，「花蓮好好買」提供搭乘香港快運的香港遊客1000元農特產及夜市消費券、「花蓮好好逛」提供14條旅遊巴士路線及優惠、「花蓮好好玩」Klook及KKday花蓮體驗商品50%折扣、「花蓮好好住」於花蓮住宿達5天，即可參加「五月天來花蓮、玩花蓮5個月」活動抽1個月Long Stay，以及「花蓮好好遊」團體旅遊住花蓮獎勵5萬元等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言