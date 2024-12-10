大雪山楓紅季開跑 小雪山資訊站附近楓紅率6成

楓紅了，賞楓不需到日本，台中大雪山楓紅季開跑，小雪山資訊站附近楓紅率達6成，收費站、遊客中心等區域約5成，東北季風來臨後預計再紅一波。

林業及自然保育署台中分署表示，一波波轉涼的冷空氣讓楓葉變了顏色，即日起至12月下旬是最美的楓紅觀賞期，目前在大雪山林道49公里處的小雪山區域，楓葉轉紅程度已達6成，雪山神木步道沿途可看到紅黃點綴的片片楓葉，在雪山神木前轉紅的楓樹，映襯著翠綠挺拔的雪山神木，是絕佳的網紅打卡點，建議遊客規劃追楓行程。

大雪山國家森林遊樂區的遊憩範圍海拔自2000至2600公尺，區內有台灣紅榨槭、青楓、楓香、尖葉槭等不同種類的楓樹，隨著季節溫度變化，慢慢轉為黃、橙、紅色，依時序更迭，多種色彩輪替、交織成豐富的層次，抬頭可見楓樹的多彩繽紛，低頭可見浪漫紅毯。