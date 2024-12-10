三商巧福周年慶開跑 身分證有「33」免費送滷排骨
全台最大牛肉麵連鎖品牌「三商巧福」再度推出超值回饋活動，從12月10日到12月18日，人氣商品原汁牛肉麵原價165元，限時特價109元；紅燒排骨飯原價135元，也只要109元。此外，還有超值套餐任你選，原汁牛肉麵/紅燒排骨飯 + 韓國泡菜 + 中杯飲料 原價195元起，特價155元。
三商巧福為感謝顧客長期支持，特別推出12月10日至12月12日三天限定優惠。只要身分證號碼中含有固定連續數字「33」（需連續，且不可跳號或交錯），持證件到門市消費任一主餐，就能免費獲得一份滷香排骨，讓民眾在年末感受實實在在的小確幸。
此活動適用於全台三商巧福門市，但供應品項以各門市現場為主。部分位於美食街或賣場的門市，將依當地公告為準。
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