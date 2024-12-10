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年末派對怎麼搭？范少勳、牧森輕珠寶上身 越夜越美麗

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
范少勳、牧森與黃冠智不約而同配戴PIAGET珠寶或表款，展現俐落閃耀造型。圖／PIAGET提供
范少勳、牧森與黃冠智不約而同配戴PIAGET珠寶或表款，展現俐落閃耀造型。圖／PIAGET提供

年末跑趴怎麼穿？對於穿著相對制式、變化少的男性而言，只要一只搶眼的手表、別出心裁的隨身珠寶，就能發揮創意展現閃耀造型，例如近日便有牧森、黃冠智、PIAGET風格大使的范少勳不約而同使用了伯爵（PIAGET）的表款或輕珠寶造型，華麗突圍。

展現中性風格的范少勳，以半透上衣搭配黑色皮外套大膽前衛，同時映襯出身上的Sunlight Journey頂級珠寶系列鉑金黃鑽項鍊的冷冽。項鍊共鑲嵌總重約24.92克拉的74顆欖尖形切割粉紅尖晶石，以及總重40.66克拉的134顆欖尖形切割黃鑽，加上雙手配戴了兩只Possession系列玫瑰金戒指，也暖心、也高冷；因為《影后》嶄露頭角的新星牧森則選擇了在胸前疊搭以兩條伯爵（PIAGET）Possession系列18K白金鑽石項鍊與Possession系列18K白金鑽石流蘇長項鍊，深邃五官加上將項鍊輕咬在嘴邊的神情，頗有幾分犬系男子的俐落風範。

近年相繼以《返校》（2020）、《鳳姐》（2023）、《聽海湧》（2024）等作品人氣竄升的黃冠智則直面鏡頭，酷酷神態讓人難以忽視他戴在袖口外的伯爵（PIAGET）Polo系列夜黑腕表，表款有著Polo系列特色的圓中帶橢圓shape in shape設計，42毫米黑色面盤並以波浪紋路裝飾搭配跳色的白色日期窗，像黑夜裡一雙透徹的眼睛洞見當下、自信有神。

伯爵（PIAGET）Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋鑽戒，94,000元。圖／PIAGET提供
伯爵（PIAGET）Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋鑽戒，94,000元。圖／PIAGET提供
范少勳近日並與香港男星劉俊謙一同演出《我在這裡等你》新作，正於Netflix上映中。圖／PIAGET提供
范少勳近日並與香港男星劉俊謙一同演出《我在這裡等你》新作，正於Netflix上映中。圖／PIAGET提供
范少勳配戴了伯爵（PIAGET）Sunlight Journey頂級珠寶系列鉑金黃鑽項鍊，兩款Possession系列玫瑰金戒指。圖／PIAGET提供
范少勳配戴了伯爵（PIAGET）Sunlight Journey頂級珠寶系列鉑金黃鑽項鍊，兩款Possession系列玫瑰金戒指。圖／PIAGET提供
近日因演出《影后》而走紅的牧森，疊搭了兩條伯爵（PIAGET）的Possession系列白金鑽石項鍊。圖／PIAGET提供
近日因演出《影后》而走紅的牧森，疊搭了兩條伯爵（PIAGET）的Possession系列白金鑽石項鍊。圖／PIAGET提供
伯爵（PIAGET）Possession系列18K白金鑽石流蘇長項鍊，52萬元。圖／PIAGET提供
伯爵（PIAGET）Possession系列18K白金鑽石流蘇長項鍊，52萬元。圖／PIAGET提供
黃冠智將伯爵（PIAGET）Possession表款刻意搭配在袖口外，更為醒目突出。圖／PIAGET提供
黃冠智將伯爵（PIAGET）Possession表款刻意搭配在袖口外，更為醒目突出。圖／PIAGET提供

珠寶 腕表 鑽石

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