《樂葵法式鐵板燒》宣布明年5月進駐高雄義享時尚廣場

大高雄的鐵客有口福了！新天地（8940）旗下在台中及台北掀起狂潮的「Le Goût樂葵法式鐵板燒」，已與高雄義享時尚廣場完成簽約，預計將於2025年5月開幕，消息一出就讓敲碗許久的高雄饕客振奮不已，表示終於可以在高雄好好享受號稱顏值、CP值最高的「樂葵法式鐵板燒」。

近年來，無菜單高價鐵板燒風起雲湧，除了小店如雨後春筍不斷開張，各大餐飲集團也紛紛插旗搶市，大高雄亦成為兵家必爭之地。樂多多集團旗下無菜單鐵板燒「明水然.樂」於去年1月進駐高雄新光三越三多店，「初魚鐵板燒」也在今年7月於漢神巨蛋開出第三店。

此時新天地餐飲集團宣布「樂葵法式鐵板燒」進駐高雄嶄新的義享時尚廣場，不僅挑起百貨商場之間高端餐飲的角力，更點燃大高雄高價鐵板燒市場戰火。

「樂葵法式鐵板燒」主打1,580元均一價，不需額外加點或加價升級，即可品嚐到龍蝦、帝王蟹、南非活鮑、北海道M級干貝、瀨戶內海生蠔、野生比目魚及日本A5和牛等七大夢幻食材，CP值堪稱頂天，搭配經典法式醬汁和宴會廳等級的奢華用餐環境，創造超過3,000元價值的用餐體驗。

「樂葵法式鐵板燒」母公司新天地餐飲集團，挾帶在宴會高檔食材的採購優勢，延續打造奢華宴會廳的手筆，與市場多數日式料理亭的小格局形成強烈對比。「樂葵法式鐵燒」首店於2022年底開幕時迅速引起市場轟動，並以一年精心打造一店的節奏逐步拓展全台。

義享時尚廣場為大高雄百貨商圈新地標，成為眾多知名餐飲品牌進駐南台灣首站，此次「樂葵法式鐵燒」規劃進駐義享時尚廣場A館6樓，即是看好在B館啟用後，可結合五星級飯店、影城、購物與娛樂中心的一站式生活體驗，勢必吸引更多消費人潮，為樂葵南台灣首店創下佳績。