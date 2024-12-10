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到全聯玩「魷戲」抽豪華休旅車 全支付會員加碼抽萬點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全支付熱情響應全聯與Netflix攜手推出的「全聯經濟魷戲」，全支付會員獨享玩遊戲賺魷點、32大品牌百萬價值優惠券放送。圖／全聯福利中心提供
全支付熱情響應全聯與Netflix攜手推出的「全聯經濟魷戲」，全支付會員獨享玩遊戲賺魷點、32大品牌百萬價值優惠券放送。圖／全聯福利中心提供

全聯與Netflix影集《魷魚遊戲》第2季攜手推出的「全聯經濟魷戲」正式開賽，不只店鋪可互動掃QR Code線上玩遊戲拿優惠券，福利卡友/大潤發會員使用優惠條碼購物，再抽市價超過190萬的VOLVO純電休旅車，「全支付」完成註冊成為會員，還可選擇遊玩2款全支付專屬遊戲「金豬撒魷點」與「金豬魷你接」，百萬魷點、32大品牌超值優惠券大放送，分享遊戲結果於IG限動、於全支付官方IG指定貼文留言再抽1萬元全點。

除了「魷魚遊戲」主題活動，全支付持續推出多元優惠，為滿足年末聚餐購物需求。全支付近期新上線「NOKE忠泰樂生活」，即日起至12月31日推出三重優惠，於全支付APP登錄後消費金額達1,500元，享全點15%回饋，最高回饋300全點；使用「國泰世華銀行」、「元大銀行」、「安泰銀行」帳戶付款，免登錄即享最高全點4.5%回饋；忠泰會員再加碼，消費結帳出示「忠泰生活圈APP」會員條碼予櫃台人員掃描，並使用全支付付款，贈送50全點。活動期間註冊成為全支付會員，並且使用全支付首筆消費滿500元，享100全點回饋。

另外，台灣大哥大電信帳單也能全支付，12月31日前註冊全支付成為新用戶，並於全支付首頁繳費專區選擇「台灣大哥大電信費」首次繳費單筆滿500元，就享加碼100全點；若使用「玉山銀行」信用卡綁定全支付APP繳費單筆滿500元享5%全點回饋，最高回饋50全點，名額有限，贈完為止，繳費最高回饋150全點。

全支付與王品集團旗下4大中餐享鴨、莆田、丰禾及朝粥幫，聯手年末犒賞饕客，即日起至2025年1月31日，消費不限金額，筆筆享全點15%回饋，單筆回饋最高200全點，每人最高可得400全點回饋。

即日起至2025年1月31日，註冊「三商美食卡」新會員並輸入推薦碼「7705」，加贈三商餐飲集團之指定餐廳餐點兌換券；並於活動時間於三商餐飲集團合作店家，結帳出示「三商美食卡」會員條碼予櫃台人員掃描，並使用全支付付款，贈送100全點。

全支付也與聖誕市集合作，特別攜手台中漁人町日本星光市集舉辦「聖誕黃金祭町町噹活動」，全場域消費筆筆享全點30%回饋，單筆最高可獲50全點，活動期間累積最高可得200全點。此外，使用全支付體驗達摩彩繪DIY可享5折優惠，原價188元優惠價100元。全場域消費滿200元再贈黃金抽獎券。

12/6起全聯經濟魷戲正式開賽，年底最強檔期攜手跨國影音串流平台Netflix超人氣原創韓劇《魷魚遊戲》第二季，將全台超過1,200間門市打造成《魷魚遊戲》賽場，消費者只要使用PX Pay或全支付於全聯門市貨架區掃描「魷戲QR Code」，或從PX Pay首頁入口直接進入品牌專屬魷戲館登錄成為玩家，就有4款小遊戲任你玩，過關就有機會抽中限量0元商品優惠條碼，福利卡友/大潤發會員使用優惠條碼購物，再抽市價超過190萬的VOLVO純電休旅車，買越多抽越多！12/6搭配正式廣告釋出更多活動細節，讓不少魷粉準備衝門市、拚輸贏！

除了來門市參賽「玩魷戲」，全聯商品也吹起「魷魚風」，不只超過50款授權聯名生鮮、乾貨商品，還有各式韓國原裝進口《魷魚遊戲》授權品項，包裝印有負責人、面具士兵和英熙娃娃等經典圖案，內容物也充滿韓式風味！

全支付上線「NOKE忠泰樂生活」，歡慶上線推出三重優惠，消費最高15%回饋再享新戶禮100全點。圖／全支付提供
全支付上線「NOKE忠泰樂生活」，歡慶上線推出三重優惠，消費最高15%回饋再享新戶禮100全點。圖／全支付提供
超過50款《魷魚遊戲》授權聯名生鮮、乾貨商品，還有各式韓國原裝進口授權品項。圖／全聯福利中心提供
超過50款《魷魚遊戲》授權聯名生鮮、乾貨商品，還有各式韓國原裝進口授權品項。圖／全聯福利中心提供
想贏起來連自己都怕！嘻哈男神婁峻碩、百萬YouTuber千千也參賽。圖／全聯福利中心提供
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全支付 全聯 魷魚遊戲

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