巡迴14國逾350場 鋼琴家杜拉•賴特•沈將登場雲林

鋼琴家仙杜拉•賴特•沈的鋼琴獨奏會「靈感的源頭」已在14個國家巡迴超過350場，12月22日晚上7時30分將與斗六聖教會在雲林表演廳索票演出，當晚將演奏海頓、舒伯特、孟德爾頌、布拉姆斯及韓德爾的經典作品，帶給觀眾獨特的音樂饗宴。

雲林縣府文化觀光處長陳璧君表示，杜拉•賴特•沈是國際知名鋼琴家，擁有美國琵琶第音樂學院演奏碩士學位，並榮獲史坦威藝術家殊榮。

陳璧君表示，杜拉•賴特•沈的鋼琴獨奏會「靈感的源頭」已在14個國家巡迴超過350場，並被多個電視台錄製播出，22日演出當晚，仙杜拉將演奏海頓、舒伯特、孟德爾頌、布拉姆斯及韓德爾的經典作品，並分享音樂家的背景與創作靈感，並將與雲林縣教會詩班合唱，為觀眾帶來深刻的音樂體驗。

文觀處表示，該演出為索票演出，索票資訊可至TixFun售票系統網站查詢，演出資訊請參考雲林表演廳FB粉絲專頁查詢。