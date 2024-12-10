宏碁推全新Nitro Intel Arc B系列顯示卡 專為遊戲、創作和AI設計
隨著Intel發表最新顯示卡架構，宏碁也同步擴充Nitro顯卡產品線，推出全新Nitro Intel Arc B系列顯示卡，專為DIY遊戲玩家設計，提供高性能遊戲和內容創作升級，以提升PC效能。共推出Nitro Intel Arc B570 OC 10GB和Nitro Intel Arc B580 OC 12GB共2款，並透過Intel AI Playground應用程式，讓玩家能夠使用最新AI技術，也同步配備了Acer的Frostblade冷卻系統，確保最佳性能。
Nitro Intel Arc B系列顯示卡，採用Xe2架構，最高20個核心，時脈速度最高達 2,740 MHz，並配備高達12GB GDDR6 記憶體，為玩家提供身臨其境的體驗。而新一代Intel Xe2微架構，每個核心性能提升高達50%，透過內建的DirectX 12 Ultimate，包括光線追蹤、網格著色器、可變速率著色和取樣器回饋，增強遊戲體驗，實現即時光影和反射效果。
Nitro Intel Arc B系列顯示卡也搭載了宏碁自家FrostBlade散熱系統，採用葉片設計和雙滾珠軸承系統，可保持運算流暢，同時可降低噪音，體積小又耐用，易於安裝在任何裝置中，更是入門遊戲玩家的理想選擇。
Acer全新顯卡還可搭配Acer推出的AI智慧設備功能中心，能檢測系統，推薦兼容的AI應用程序以優化性能。除了支援高幀率1440p遊戲和8K視覺效果，帶來極致細節和清晰度，Acer Game Assistance則透過自動調整顏色和提供狙擊模式，滿足玩家射擊遊戲中精準瞄準需求。
全新Acer Nitro Intel Arc B580 12 GB顯卡將於12月中上架銷售；Acer Nitro Intel Arc B570 10 GB顯卡則預計於2025年1月到貨開賣。
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