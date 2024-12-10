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宏碁推全新Nitro Intel Arc B系列顯示卡 專為遊戲、創作和AI設計

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
宏碁宣布推出全新Nitro Intel Arc B系列顯示卡。圖／宏碁提供
宏碁宣布推出全新Nitro Intel Arc B系列顯示卡。圖／宏碁提供

隨著Intel發表最新顯示卡架構，宏碁也同步擴充Nitro顯卡產品線，推出全新Nitro Intel Arc B系列顯示卡，專為DIY遊戲玩家設計，提供高性能遊戲和內容創作升級，以提升PC效能。共推出Nitro Intel Arc B570 OC 10GB和Nitro Intel Arc B580 OC 12GB共2款，並透過Intel AI Playground應用程式，讓玩家能夠使用最新AI技術，也同步配備了Acer的Frostblade冷卻系統，確保最佳性能。

Nitro Intel Arc B系列顯示卡，採用Xe2架構，最高20個核心，時脈速度最高達 2,740 MHz，並配備高達12GB GDDR6 記憶體，為玩家提供身臨其境的體驗。而新一代Intel Xe2微架構，每個核心性能提升高達50%，透過內建的DirectX 12 Ultimate，包括光線追蹤、網格著色器、可變速率著色和取樣器回饋，增強遊戲體驗，實現即時光影和反射效果。

Nitro Intel Arc B系列顯示卡也搭載了宏碁自家FrostBlade散熱系統，採用葉片設計和雙滾珠軸承系統，可保持運算流暢，同時可降低噪音，體積小又耐用，易於安裝在任何裝置中，更是入門遊戲玩家的理想選擇。

Acer全新顯卡還可搭配Acer推出的AI智慧設備功能中心，能檢測系統，推薦兼容的AI應用程序以優化性能。除了支援高幀率1440p遊戲和8K視覺效果，帶來極致細節和清晰度，Acer Game Assistance則透過自動調整顏色和提供狙擊模式，滿足玩家射擊遊戲中精準瞄準需求。

全新Acer Nitro Intel Arc B580 12 GB顯卡將於12月中上架銷售；Acer Nitro Intel Arc B570 10 GB顯卡則預計於2025年1月到貨開賣。

宏碁宣布推出全新Nitro Intel Arc B系列顯示卡。圖／宏碁提供
宏碁宣布推出全新Nitro Intel Arc B系列顯示卡。圖／宏碁提供

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