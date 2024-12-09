包餡蛋捲、手工餅乾！6款新春禮盒 早鳥折扣送紅包

2024即將邁入尾聲，新的一年即將到來。包括海邊走走、禮坊、山木島、花神、Koti Koti、法絨等多個甜點品牌，陸續推出年節禮盒，讓提供早鳥價或加贈紅包袋等優惠，陪伴民眾一同迎接蛇年到來。

【海邊走走】

海邊走走推出「海有財蛋捲禮盒」及「海有福蛋捲禮盒」兩款禮盒。內容物除涵蓋花生、肉鬆、芝麻3個經典熱銷口味，「海有財蛋捲禮盒」並加入新年限定「開心果夾餡蛋捲」。海有財蛋捲禮盒原價1,080元，優惠價1,026元；海有福禮盒原價520元，優惠價494元。另有開心果夾餡蛋捲禮盒，每盒480元。指定商品並加贈刮刮卡，有機會獲得iPhone 16。

【RIVON禮坊】

禮坊今年首度攜手國立歷史博物館，跨界推出限量1,000組的「蛇來運轉聚寶盆禮盒」，內含蘋安旺福可可、巧克力鳳梨酥等點心，每組3,980元。同時還有限量2,000組的「蛇來運轉撲滿」，每組599元。另有午茶禮盒系列、公益系列、Salut系列等不同選擇。

【山木島】

為迎接2025年蛇年，山木島推出創新「金蛇福到」新年禮盒。其中並以台灣傳統喜慶食品「紅龜粿」為靈感，打造「紅姑貴」夾心餅乾，共有紅豆奶油、芝麻肉鬆2種口味。同時禮盒還包括花見餅乾、洛神森林酥等多款甜點，共有兩種組合可以選擇。「台味餅乾組」優惠價756元，「茶詩蛋糕組」優惠價855元。

【花神】

手工喜餅「花神」今年推出新年禮盒「蘋安橘利」，內含兩款全新甜點。「花園蘋果蛋糕」融合酸甜的蘋果及微甜的巧克力，並以花瓣點綴，帶來視覺與味覺的雙享受。「橘子布列夾心」則以布列塔尼餅皮包裹橘子奶油，創造出層次分明的口感。每盒單品項各4個，共計8入，優惠價580元。

【Koti Koti 家家】

全新「閃閃蛇星」新春手工餅乾禮盒，延續鐵盒風格，共有紅粉2款應景色系，內含全新點心「丹麥捲捲酥」，還有經典果醬餅乾、水蜜桃、百香果口味的馬林糖、蔓越莓奶油餅等點心，每盒定價600元，凡至現場選購2盒，再加贈一款蛇年限定紅包。

【法絨法式手工甜點 Velvet Patisserie】