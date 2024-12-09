新竹人用錢錢挺出來的 巨城周年慶12天30億超標達成

Big City遠東巨城購物中心周年慶今日落幕，巨城也公布周年慶成績，因集客力與消費力發威，整檔業績再創新高，超越預期目標30億元(含遠東SOGO百貨新竹店)，較去年同期成長5％，客單價也較去年成長8%，期間汽機車進場總數逾20萬輛次。

今年周年慶什麼賣得好？巨城表示，全方面機能鞋款、耐用防水外套，主打時尚運動機能商品，業績成長近2成；年底交屋宅經濟發酵，家具家飾、智能家電、視聽影音等成家系列商品需求大增，整體業績較去年同期成長近3成最高；蛇年提早除舊佈新以及喜迎小龍寶寶，生活居家、婦嬰童裝相關商品熱賣，業績皆有雙位數成長的亮眼表現。

另外，周年慶匯集111個話題快閃店及聯合特賣品牌，近4成首度進駐，每日推出獨家組合、限定折扣、箱購囤貨等超級促銷，加上周六、日美食街提早30分鐘營業，提升來客量並有效分流用餐人潮，順勢帶動整體餐飲業績成長。

巨城也預告，周年慶後，接下來還有耶誕節檔期，將帶來眾多交換禮物、療癒商品，以及12月22日大型捐血活動，將繼續陪伴民眾度過2024、迎接新年。