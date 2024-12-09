林志玲朝聖周杰倫演唱會 Valentino新包上身穿出少女感

林志玲昨日參加周杰倫在台北演出的嘉年華世界巡迴演唱會，選穿由一席范倫鐵諾（Valentino）品牌創意總監Alessandro Michele打造的格紋短洋裝，搭配搭配2025早春系列最新款Valentino Garavani Viva Superstar包款現身，周穿出少女感。名媛孫芸芸與男星曾敬驊也曾先後在Instagram分享Valentino Garavani Viva Superstar包款的日常穿搭照，足見這款全新復古包款的迷人魅力。

Valentino Garavani Viva Superstar 包是品牌創意總監Alessandro Michele打造的Avant Les Débuts 2025早春系列的主打包款，多位品牌大使至巴黎出席春夏系列大秀的時候都拎著亮相，包包側身裝飾超大號V Logo，辨識度極高。Viva Superstar包設計靈感來自1970年代的反主流文化精神與叛逆情懷，洋溢復古美學魅力。本季首度亮相，提供兩款雙色配色：雅緻的黑棕配色，以及時髦亮眼的象牙白與黑色，色調巧妙呼應70年代的藝術氛圍，重現Valentino經典魅力。富有滑動鏈條手柄的設計，使包款能隨著穿搭展現多變風格，可肩背或輕鬆手提，共提供三種尺寸選擇。 Valentino Garavani Viva Superstar bag棕色大型款，價格店洽。圖／Valentino提供 Valentino Garavani Viva Superstar bag棕色小型款，價格店洽。圖／Valentino提供 孫芸芸詮釋Valentino Garavani Viva Superstar包款。圖／摘自藝人IG 孫芸芸詮釋Valentino Garavani Viva Superstar包款。圖／摘自藝人IG Valentino Garavani Viva Superstar bag白色大型款，價格店洽。圖／Valentino提供 Valentino Garavani Viva Superstar bag白色小型款，價格店洽。圖／Valentino提供 曾敬驊詮釋Valentino Garavani Viva Superstar包款。圖／摘自藝人IG 曾敬驊詮釋Valentino Garavani Viva Superstar包款。圖／摘自藝人IG