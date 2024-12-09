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蔡詩芸演繹Hearts On Fire混搭時尚 戴鑽石輕鬆就很潮
迎接歲末佳節，美國現代鑽石品牌Hearts On Fire繼發佈佳節形象廣告「Joy, Unleashed」後，攜手潮流時尚女星蔡詩芸（DizzyDizzo）合作社群形象拍攝，演繹象徵摩登都會的BARRE系列作品，展現鑽石時尚的新潮穿搭，有別以往鑽石讓人感到典雅的印象。
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Hearts On Fire此次的形象拍攝靈感汲取自鑽石的多面切割，映照不同風格的當代女性。在這次的拍攝中，蔡詩芸以一襲平口黑洋裝與黑手套的女伶裝扮，搭配BARRE系列幾何線條與飄懸鑽石鮮明的對比。穿搭功力深厚的她，更大膽地混搭白K金與玫瑰金雙色的金屬材質，運用珠寶為單色系的服裝賦予層次，貴氣與潮流並行。蔡詩芸在耳環與項鍊上以時尚典雅的款式出發；另一方面則是混搭金屬疊戴三只手鐲，在指間更也選戴三枚戒指，增添量體感帶入潮流風格，細節輕鬆就融合多樣風貌。
全新BARRE系列的設計，顛覆單鑽主石至上的傳統，透過創新鑽石鑲嵌和金屬元素，以錯落有致地鑲嵌串連成多層次的創意，演繹都會夜空美態，錯落的排列就更如同爵士音樂的節拍，將都會生活縮影在一件件鑽石作品之中，設計涵蓋出席特定場合的奢華款與妝點日常生活的基本款，提供白K金、黃K金與玫瑰金三種貴重金屬材質選擇，完美體現Hearts On Fire的現代美學、滿足當代女性的穿搭需求。
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