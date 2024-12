蔡詩芸演繹Hearts On Fire混搭時尚 戴鑽石輕鬆就很潮

迎接歲末佳節,美國現代鑽石品牌Hearts On Fire繼發佈佳節形象廣告「Joy, Unleashed」後,攜手潮流時尚女星蔡詩芸(DizzyDizzo)合作社群形象拍攝,演繹象徵摩登都會的BARRE系列作品,展現鑽石時尚的新潮穿搭,有別以往鑽石讓人感到典雅的印象。

。

Hearts On Fire此次的形象拍攝靈感汲取自鑽石的多面切割,映照不同風格的當代女性。在這次的拍攝中,蔡詩芸以一襲平口黑洋裝與黑手套的女伶裝扮,搭配BARRE系列幾何線條與飄懸鑽石鮮明的對比。穿搭功力深厚的她,更大膽地混搭白K金與玫瑰金雙色的金屬材質,運用珠寶為單色系的服裝賦予層次,貴氣與潮流並行。蔡詩芸在耳環與項鍊上以時尚典雅的款式出發;另一方面則是混搭金屬疊戴三只手鐲,在指間更也選戴三枚戒指,增添量體感帶入潮流風格,細節輕鬆就融合多樣風貌。