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蔡詩芸演繹Hearts On Fire混搭時尚 戴鑽石輕鬆就很潮

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
女星蔡詩芸演繹Hearts On Fire佳節時尚。圖／Hearts On Fire提供
女星蔡詩芸演繹Hearts On Fire佳節時尚。圖／Hearts On Fire提供

迎接歲末佳節，美國現代鑽石品牌Hearts On Fire繼發佈佳節形象廣告「Joy, Unleashed」後，攜手潮流時尚女星蔡詩芸（DizzyDizzo）合作社群形象拍攝，演繹象徵摩登都會的BARRE系列作品，展現鑽石時尚的新潮穿搭，有別以往鑽石讓人感到典雅的印象。

Hearts On Fire此次的形象拍攝靈感汲取自鑽石的多面切割，映照不同風格的當代女性。在這次的拍攝中，蔡詩芸以一襲平口黑洋裝與黑手套的女伶裝扮，搭配BARRE系列幾何線條與飄懸鑽石鮮明的對比。穿搭功力深厚的她，更大膽地混搭白K金與玫瑰金雙色的金屬材質，運用珠寶為單色系的服裝賦予層次，貴氣與潮流並行。蔡詩芸在耳環與項鍊上以時尚典雅的款式出發；另一方面則是混搭金屬疊戴三只手鐲，在指間更也選戴三枚戒指，增添量體感帶入潮流風格，細節輕鬆就融合多樣風貌。

全新BARRE系列的設計，顛覆單鑽主石至上的傳統，透過創新鑽石鑲嵌和金屬元素，以錯落有致地鑲嵌串連成多層次的創意，演繹都會夜空美態，錯落的排列就更如同爵士音樂的節拍，將都會生活縮影在一件件鑽石作品之中，設計涵蓋出席特定場合的奢華款與妝點日常生活的基本款，提供白K金、黃K金與玫瑰金三種貴重金屬材質選擇，完美體現Hearts On Fire的現代美學、滿足當代女性的穿搭需求。

Hearts On Fire BARRE玫瑰金密鑲鑽石手鐲，24萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE玫瑰金密鑲鑽石手鐲，24萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating白K金鑽石手鐲，33萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating白K金鑽石手鐲，33萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating玫瑰金鑽石戒指，12萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating玫瑰金鑽石戒指，12萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE白K金密鑲鑽石線戒，70,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE白K金密鑲鑽石線戒，70,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating白K金鑽石耳環，26萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating白K金鑽石耳環，26萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating白K金鑽石項鍊，12萬4,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating白K金鑽石項鍊，12萬4,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating白K金鑽石戒指，12萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating白K金鑽石戒指，12萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
女星蔡詩芸演繹Hearts On Fire佳節時尚。圖／Hearts On Fire提供
女星蔡詩芸演繹Hearts On Fire佳節時尚。圖／Hearts On Fire提供
女星蔡詩芸演繹Hearts On Fire佳節時尚。圖／Hearts On Fire提供
女星蔡詩芸演繹Hearts On Fire佳節時尚。圖／Hearts On Fire提供

穿搭 鑽石

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