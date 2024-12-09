DIAMOND BANK歡慶十周年 珠寶展獻頂級60億珍稀傑作
歡慶鑽石銀行（DIAMOND BANK）成立十週年，DIAMOND BANK攜手斐儷珠寶（FERRI Jewelry），自即日起至2024年12月14日止於台北天母丁丁藝術空間（TING TING ART SPACE）舉辦「DIAMOND BANK PROMISE亞洲藏家珠寶巡迴展」，展出共約60億頂級珠寶作品，在推出當今熱門頂級藏品的同時，也回顧台灣珠寶收藏史。
成立於2015年讀DIAMOND BANK，致力於提供收藏級裸石投資及客製化珠寶服務，本次展出的一大亮點即為名為「THE QUEEN」、GIA認證全球最大的阿蓋爾粉紅鑽，重3.16克拉、屬於艷彩（Fancy Vivid）等級，出自2020年已經絕礦的澳洲阿蓋爾礦場，約2.8億元起，藏家亦可為之命名。另一件來自資深藏家的20克拉緬甸未燒藍寶，獨一無二的優美色澤，在古柏林（Gübelin）鑑定所摘下94.9高分，訂價8,572萬，亦開放藏家命名。
斐儷珠寶總經理、DIAMOND BANK創辦人陳昱羲表示，此次展覽在展望未來之際也同時回顧過往，為此，此次展出除了DIAMOND BANK所推出最新的優質鑽石與彩色寶石，也同時呈現DIAMOND BANK與斐儷珠寶近一甲子以來服務亞洲藏家的收藏軌跡，由資深藏家客戶借出展出多件難得一見的頂級珍稀傑作，包括霓虹色系（Neon）寶石、未泡油頂級祖母綠、全球唯一的純金手工鏈包與全世界僅有20顆的紅鑽等。
陳昱羲也針對回顧展望分享業內多年來的觀察：「資深的舊藏家偏好收藏頂級鑽石、彩鑽、紅藍綠寶石，新崛起的藏家喜歡收藏帕拉伊巴碧璽等新興寶石。」也因此，這次展出也有一系列亞歷山大變色石、丹泉石、色調療癒的碧璽、紅白藍三色碧璽等極為珍罕的優質寶石，他也透露未來看好尖晶石與藍綠色碧璽的發展空間。
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