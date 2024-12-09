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吃和牛配煙火！乾杯、和牛47「跨年場」今日開訂

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
乾杯燒肉居酒屋端出「燒肉聖誕樹」。雙人套餐2,280元、3人3,480元。圖／乾杯集團提供
乾杯燒肉居酒屋端出「燒肉聖誕樹」。雙人套餐2,280元、3人3,480元。圖／乾杯集團提供

2025年即將到來，準備要去哪裡跨年呢？乾杯集團旗下的「和牛47」、「乾杯信義ATT店」，即日起推出台北101煙火跨年方案，讓民眾近距離感受濃厚的跨年氣氛，另外乾杯、老乾杯、KANPAI CLASSIC等品牌，也推出聖誕跨年方案，陪伴粉絲度過年末歡聚時光。

全台最高的和牛燒肉懷石餐廳「和牛47」在12月31日晚上10點至凌晨2點，推出「跨年煙火場」，提供和牛燒肉懷石料理，以及和牛47 X Gamet聯名獨家香檳無限暢飲，每桌再贈送香檳王1瓶或法國小農黑中白稻草香檳1支，每桌4人40,000元起，另有單人方案，每人13,000元起。

同樣臨近台北101的「乾杯信義ATT店」，今年剛搬遷至6樓，全新室內空間坐擁大面落地窗，可以欣賞跨年煙火秀。今年乾杯信義ATT店也首次推出「跨年煙火場」，於晚上10點至凌晨2點，觀賞客席每桌4人，低消10,000元，共計7桌、限量28席，跨年倒數再贈氣泡酒。

除了2間推出跨年煙火特別方案之外，乾杯燒肉居酒屋中山店、板橋店、台中中港店、高雄五福店及老乾杯信義店、台中市政店、慶城店、高雄夢時代店等8間餐廳，也提供跨年宵夜時段。乾杯燒肉居酒屋12點時還會舉辦「12點乾杯 再送1杯」活動。

不僅跨年當日，「和牛47」於12月20日至12月31日推出聖誕跨年限定「金燦套餐」，設計9道以「歲末豐收」為題的餐點，其中包括「日本和牛生海膽PRUNIER魚子醬手卷」、以南洋杉木煙燻熟成的「日本菲力牛排」、「鱈場蟹旬釜」等三道節慶限定美味，搭配47樓高的絕佳景色，打造一場在高空上的海陸盛典，每位5,600元。「乾杯燒肉居酒屋」以「驚奇聖誕秀」為主題，於12月18日至1月1日推出「燒肉聖誕樹」，打造聖誕跨年套餐，集結了日本和牛牛排、澳洲冷藏厚切牛舌、西班牙伊比利豬肋條、北海道生食級干貝等十道烤物，雙人2,280元、3人3,480元。

「老乾杯」於12月18日至1月1日推出「金燭享時光」聖誕跨年饗宴，集結限定熟成冷藏牛舌、紛雪燒、雲丹和牛壽司等經典菜色，還有「和牛寶盒」、「五目雞肉炊飯」，每人2,380元。「KANPAI CLASSIC」和牛料理專門店，即日起至1月1日推出「銀雪韻饌和牛盛宴」，內含「星鰻天婦羅和牛手卷」節慶特別菜色，還能享用到和牛燒肉、紋甲花枝和牛握壽司、義式薄片生和牛、日本牛小排、和牛刈包等11道和牛料理，每人2,380元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

和牛47推出節慶限定「金燦套餐」，每位5,600元。圖／乾杯集團提供
和牛47推出節慶限定「金燦套餐」，每位5,600元。圖／乾杯集團提供
和牛47「跨年煙火場」享有和牛燒肉懷石高空饗宴，即日起開放訂位。圖／乾杯集團提供
和牛47「跨年煙火場」享有和牛燒肉懷石高空饗宴，即日起開放訂位。圖／乾杯集團提供
KANPAI CLASSIC推出「銀雪韻饌和牛盛宴」，每人2,380元。圖／乾杯集團提供
KANPAI CLASSIC推出「銀雪韻饌和牛盛宴」，每人2,380元。圖／乾杯集團提供

日本和牛 燒肉 跨年

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