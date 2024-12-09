名字有「這4字」免費喝冠軍咖啡 超商雙12推咖啡優惠

7-ELEVEN高端精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」成立至今已拓展至23間門市，累積吸引超過250萬人次體驗，為歡慶6周年，自12月11日起將陸續推出2波段活動，其中12月25日聖誕節當天起更祭出「千杯咖啡請你喝」，至2025年1月7日期間只要消費者出示身分證且姓名中有「不」、「可」、「思」、「議」其中1個字，就能免費兌換1杯中杯冠軍美式乙杯，每店限量50杯，贈完為止。另外，12月11日至2025年1月7日同步推出多重驚喜優惠，全品項飲品與週邊任選2件享第2件7折，以及單杯購買含奶咖啡飲品免費提供幸福拉花體驗。

12月25日至2025年1月7日還限量推出「阿流賽獲獎藝伎禮盒」，本批次為2024年阿流賽藝伎水洗組-頭等獎與金質獎莊園，由在地規模最大、競爭最激烈的咖啡生豆評鑑賽「嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽」脫穎而出，其中名陽園莊園更是甫獲得素有咖啡屆奧斯卡「卓越盃咖啡國際競標」2024年冠軍莊園，珍稀批次禮盒鑑賞，首批超限量88組 (40g × 2包)，每組售價1,680元，精品咖啡迷必買。