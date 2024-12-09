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台灣觀光協會捐贈人年會 聚焦全球及台灣觀光趨勢

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
行政院長卓榮泰（前排右二）、交通部觀光署長周永暉（前排左起）、交通部次長陳彥伯、台灣觀光協會會長簡余晏、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭等人下午一起出席台灣觀光協會捐贈人年會暨成立68周年慶祝茶會。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（前排右二）、交通部觀光署長周永暉（前排左起）、交通部次長陳彥伯、台灣觀光協會會長簡余晏、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭等人下午一起出席台灣觀光協會捐贈人年會暨成立68周年慶祝茶會。記者蘇健忠／攝影

行政院長卓榮泰、交通部次長陳彥伯、交通部觀光署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏等人下午一起出席台灣觀光協會捐贈人年會暨成立68周年慶祝茶會。

多位駐台大使和超過500位觀光業界經理人出席。會中聚焦全球及台灣觀光趨勢、消費數據洞察及產業永續實踐，邀請Visa台灣區總經理黃慧琴、雲品溫泉酒店總經理張羽，以及印太戰略智庫執行長矢板明夫等三位重量級講者分享關鍵趨勢與觀點，盼為台灣觀光產業拓展新視野。

透過Visa刷卡消費數據顯示，美國、香港與日本為主要消費客群，其中交易量以美國最多；消費金額則以新加坡旅客以每卡平均消費達912美元居冠，美國旅客以 808美元緊隨其後。韓國旅客在免稅店的消費占比高達14%，顯示對特定消費場域的偏好。在百貨類消費方面，美國、香港、新加坡與泰國旅客的消費占比超越日韓，為值得深耕的市場。根據觀光署入境旅客統計數據，今年已突破700萬人次，顯示整體觀光市場呈現穩步成長趨勢，台灣觀光雖受各種因素影響，但仍受國際旅客喜愛，來台旅客前三名為日本、港澳、韓國。

行政院長卓榮泰下午出席台灣觀光協會捐贈人年會暨成立68周年慶祝茶會，鼓勵觀光人繼續為台灣觀光產業成長努力。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰下午出席台灣觀光協會捐贈人年會暨成立68周年慶祝茶會，鼓勵觀光人繼續為台灣觀光產業成長努力。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（前排右二）、交通部次長陳彥伯（前排左起）、台灣觀光協會會長簡余晏、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭等人下午一起出席台灣觀光協會捐贈人年會暨成立68周年慶祝茶會。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（前排右二）、交通部次長陳彥伯（前排左起）、台灣觀光協會會長簡余晏、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭等人下午一起出席台灣觀光協會捐贈人年會暨成立68周年慶祝茶會。記者蘇健忠／攝影

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