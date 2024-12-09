超療癒貓咖、寵物友善空間 百貨商場裡的「陪伴經濟」

台灣不婚不生比例、單人家戶逐年攀升，伴隨而來，寵物、毛孩卻是人們精神的重要陪伴，以及形成「新家人」關係。因此，目前百貨商場除了寵物友善餐廳、寵物友善空間愈來愈多，以貓為主題的貓咖啡館（簡稱貓咖）也進駐商場，讓喜歡貓咪的族群有一處貓咪陪伴的療癒空間。

前往貓咖，記住，貓咪並不是在工作

日本是陪伴經濟發展成熟的國家，除了貓咖，還有柴犬、迷你豬、刺蝟、水獺、兔子、倉鼠等動物系咖啡館。來自日本知名連鎖的「Cat Cafe Mocha」在日本設立30間分店，是日本最大的療癒系咖啡館，讓愛貓但住處不能養貓的族群，有一處可以與貓咪相處的空間。Cat Cafe Mocha台灣首店進駐新光三越信義A8，原汁原味還原日本店型，空間由日本設計師設計打造，主打一處乾淨舒服的空間，讓愛貓者感受貓咪帶來的可愛療癒力與溫暖陪伴。照顧好貓咪是店主最主要的工作，也定期有獸醫師前來檢視貓咪的狀態。在這裡，貓咪們不是在工作、而是可以自由行動，進來的顧客必須遵守規則，除非貓咪主動靠近，否則不能強行抱貓，讓貓咪與人都在一個舒服的狀態共處。

Cat Cafe Mocha有拖鞋消毒機，進去前後的拖鞋都須經過消毒程序，店內提供置物箱可把隨身包袋放入，Cat Cafe Mocha在消費時段內，提供多樣化咖啡、飲料自助機台喝到飽，不提供餐點，避免貓咪誤食，店內除了有漫畫、雜誌，座位也都設有充電插座方便顧客使用，店內空間壁櫃等看不到的地方設置多台空氣清淨機、除濕機，提供乾淨、無異味的舒適空間，因此，開幕以來，入店顧客多有空間舒適乾淨、貓咪狀態很好的好評價。

Global Mall新北中和也有間貓咖「貓樂貓咖啡」，Global Mall指出，以家庭親子客及情侶為主要客群，推出4年來業績穩定成長，年增3～5%。不只有療癒的貓咖啡，Global Mall新北中和也是寵物友善商場，顧客可攜帶寵物入館、租借寵物推車，同時美食街戶外更設有寵物共食區，讓顧客與寵物共享時光。

毛孩、寵物是新家人關係

位於大巨蛋的遠東Garden City有多家寵物友善餐廳，SOGO董事長黃晴雯家裡也有寵愛的毛孩，她指出「希望大家不要忘了，我們還有一種『新家人』」，也因為SOGO是全客層百貨，因此在半開放戶外空間的大巨蛋，她提出寵物餐廳的想法。「現在很多家庭，寵物已經變成新的家人關係，我們希望他們在用餐的時候，都不會因為一些空間的需求，而使得他們要跟家人分開，我們希望為這些新家人打造一個無障礙、大家一起來到這邊共享的空間、建立友善的氛圍」。