超療癒貓咖、寵物友善空間 百貨商場裡的「陪伴經濟」
台灣不婚不生比例、單人家戶逐年攀升，伴隨而來，寵物、毛孩卻是人們精神的重要陪伴，以及形成「新家人」關係。因此，目前百貨商場除了寵物友善餐廳、寵物友善空間愈來愈多，以貓為主題的貓咖啡館（簡稱貓咖）也進駐商場，讓喜歡貓咪的族群有一處貓咪陪伴的療癒空間。
前往貓咖，記住，貓咪並不是在工作
日本是陪伴經濟發展成熟的國家，除了貓咖，還有柴犬、迷你豬、刺蝟、水獺、兔子、倉鼠等動物系咖啡館。來自日本知名連鎖的「Cat Cafe Mocha」在日本設立30間分店，是日本最大的療癒系咖啡館，讓愛貓但住處不能養貓的族群，有一處可以與貓咪相處的空間。Cat Cafe Mocha台灣首店進駐新光三越信義A8，原汁原味還原日本店型，空間由日本設計師設計打造，主打一處乾淨舒服的空間，讓愛貓者感受貓咪帶來的可愛療癒力與溫暖陪伴。照顧好貓咪是店主最主要的工作，也定期有獸醫師前來檢視貓咪的狀態。在這裡，貓咪們不是在工作、而是可以自由行動，進來的顧客必須遵守規則，除非貓咪主動靠近，否則不能強行抱貓，讓貓咪與人都在一個舒服的狀態共處。
Cat Cafe Mocha有拖鞋消毒機，進去前後的拖鞋都須經過消毒程序，店內提供置物箱可把隨身包袋放入，Cat Cafe Mocha在消費時段內，提供多樣化咖啡、飲料自助機台喝到飽，不提供餐點，避免貓咪誤食，店內除了有漫畫、雜誌，座位也都設有充電插座方便顧客使用，店內空間壁櫃等看不到的地方設置多台空氣清淨機、除濕機，提供乾淨、無異味的舒適空間，因此，開幕以來，入店顧客多有空間舒適乾淨、貓咪狀態很好的好評價。
Global Mall新北中和也有間貓咖「貓樂貓咖啡」，Global Mall指出，以家庭親子客及情侶為主要客群，推出4年來業績穩定成長，年增3～5%。不只有療癒的貓咖啡，Global Mall新北中和也是寵物友善商場，顧客可攜帶寵物入館、租借寵物推車，同時美食街戶外更設有寵物共食區，讓顧客與寵物共享時光。
毛孩、寵物是新家人關係
位於大巨蛋的遠東Garden City有多家寵物友善餐廳，SOGO董事長黃晴雯家裡也有寵愛的毛孩，她指出「希望大家不要忘了，我們還有一種『新家人』」，也因為SOGO是全客層百貨，因此在半開放戶外空間的大巨蛋，她提出寵物餐廳的想法。「現在很多家庭，寵物已經變成新的家人關係，我們希望他們在用餐的時候，都不會因為一些空間的需求，而使得他們要跟家人分開，我們希望為這些新家人打造一個無障礙、大家一起來到這邊共享的空間、建立友善的氛圍」。
在大巨蛋1樓，寵物友善餐廳包括蔬食料理「PRESERVE」、西式料理「TOK盡興食光」、鑄火料理餐酒「螢火部落」，提供給主人與毛小孩休息用餐的好地方。像是螢火部落、TOK，餐廳也有特別準備專屬毛小孩的零食或餐點，店員也會特別詢問毛小孩是否有什麼不能吃或忌口的。螢火部落開幕以來，至今已接待超過500隻以上狗狗，讓店員印象深刻的是，附近住戶有一隻吉娃娃，每天早上散步的時候都會先進來店裡繞個幾圈跟店員玩一下再才離開，因此這隻吉娃娃也有「VIP」的稱號，而店員接待過最特別的寵物是雞跟鳥。
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