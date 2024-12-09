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周杰倫登小巨蛋 DIOR打造兩套專屬時裝助攻

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
周杰倫穿著Dior量身打造服裝於嘉年華世界巡迴演唱會台北場演唱會上演出。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫穿著Dior量身打造服裝於嘉年華世界巡迴演唱會台北場演唱會上演出。圖／杰威爾音樂提供

流行天王周杰倫連續四日在台北演出的嘉年華世界巡迴演唱會日前圓滿落幕，身為Dior 全球品牌代言人，他在演唱會特地穿著兩套Dior為其量身打造的兩套服裝登台，皆是延伸自男裝創意總監Kim Jones設計的2025夏季男裝系列的嶄新設計。

周杰倫穿上舞台的其中一套酒紅色西裝，設計靈感來自傳奇設計師聖羅蘭（Yves Saint-Laurent）於1958年為Dior設計的秋冬系列。該套西裝變化聖羅蘭當初一件未被製作出的外套草圖，延續當年草圖上的平順衣領，並將上寬下窄的剪裁改以圓形量體的寬鬆剪裁版型重新詮釋成套裝，頸上巧妙搭配頸鍊，腳下則搭配舒適休閒的B33運動鞋，展現洗練紳雅卻又時髦的風格。

另一套Dior為周杰倫打造的駝色工裝，同樣取材自2025夏季系列男裝，但是是採用男士工作服輪廓與剪裁，結合女性高級訂製服工藝的當代全新設計：黑色Christian Dior Couture字樣T恤外搭駝色工作服襯衫夾克，搭配同色系長褲，襯以B33休閒鞋，完整呼應Dior 2025夏季系列男裝在男士工作服揉合女士高級訂製服在功能性與耐用性的新實用定義。

Dior黑色Christian Dior Couture字樣T恤，33,000元。圖／Dior提供
Dior黑色Christian Dior Couture字樣T恤，33,000元。圖／Dior提供
Dior B33灰色Oblique毛呢拼接咖啡色麂皮休閒鞋，45,000元。圖／Dior提供
Dior B33灰色Oblique毛呢拼接咖啡色麂皮休閒鞋，45,000元。圖／Dior提供
周杰倫穿著Dior量身打造服裝於嘉年華世界巡迴演唱會台北場演唱會上演出。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫穿著Dior量身打造服裝於嘉年華世界巡迴演唱會台北場演唱會上演出。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫穿著Dior特地為其打造的駝色工作服時裝搭配B33鞋款出席演唱會。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫穿著Dior特地為其打造的駝色工作服時裝搭配B33鞋款出席演唱會。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫穿著Dior特地為其打造的駝色工作服時裝搭配B33鞋款出席演唱會。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫穿著Dior特地為其打造的駝色工作服時裝搭配B33鞋款出席演唱會。圖／杰威爾音樂提供
Dior B33淺棕色Oblique毛呢拼接麂皮休閒鞋，45,000元。圖／Dior提供
Dior B33淺棕色Oblique毛呢拼接麂皮休閒鞋，45,000元。圖／Dior提供
周杰倫穿著Dior量身打造全新酒紅色時裝搭配B33休閒鞋於嘉年華世界巡迴演唱會台北場演唱會上演出。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫穿著Dior量身打造全新酒紅色時裝搭配B33休閒鞋於嘉年華世界巡迴演唱會台北場演唱會上演出。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫穿著Dior量身打造全新酒紅色時裝搭配B33休閒鞋於嘉年華世界巡迴演唱會台北場演唱會上演出。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫穿著Dior量身打造全新酒紅色時裝搭配B33休閒鞋於嘉年華世界巡迴演唱會台北場演唱會上演出。圖／杰威爾音樂提供

Dior 周杰倫 設計師

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