周杰倫登小巨蛋 DIOR打造兩套專屬時裝助攻

流行天王周杰倫連續四日在台北演出的嘉年華世界巡迴演唱會日前圓滿落幕，身為Dior 全球品牌代言人，他在演唱會特地穿著兩套Dior為其量身打造的兩套服裝登台，皆是延伸自男裝創意總監Kim Jones設計的2025夏季男裝系列的嶄新設計。

周杰倫穿上舞台的其中一套酒紅色西裝，設計靈感來自傳奇設計師聖羅蘭（Yves Saint-Laurent）於1958年為Dior設計的秋冬系列。該套西裝變化聖羅蘭當初一件未被製作出的外套草圖，延續當年草圖上的平順衣領，並將上寬下窄的剪裁改以圓形量體的寬鬆剪裁版型重新詮釋成套裝，頸上巧妙搭配頸鍊，腳下則搭配舒適休閒的B33運動鞋，展現洗練紳雅卻又時髦的風格。