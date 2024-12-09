藏壽司「蠟筆小新主題店」超萌！存錢桶、旅行包帶回家
繼推出「蠟筆小新扭蛋」後，「藏壽司」也宣佈，將在全台北中南4間指定分店，打造「蠟筆小新特色聯名店」，將可看到蠟筆小新、春日部防衛隊等經典角色，讓粉絲沉浸在蠟筆小新的世界中。參與打卡活動，還有機會獲得「蠟筆小新屁屁怪獸裝存錢筒」或「蠟筆小新波士頓旅行包」。同時藏壽司也推出集點活動，可以將「小新餐碗兩入組」及「鱷魚裝小新造型絨毛抱枕」帶回家。
藏壽司自12月13日起於「基隆中正信三店」、「台北館前店」、「台中惠文路店」和「高雄岡山店」打造蠟筆小新特色聯名店，每間店舖各有不同特色，集結蠟筆小新、春日部防衛隊、野原一家、小白以及康達姆機器人等經典角色，讓粉絲享受滿滿樂趣。
12月13日到1月12日，只要將跟特色聯名店合影並參與社群活動，即有機會獲得可愛的「蠟筆小新屁屁怪獸裝存錢筒」。另外參與任務，也有機會抽中實用又萌翻的「蠟筆小新波士頓旅行包」。12月13日起，藏壽司也打造集點活動，任一店鋪消費滿300元，即可獲得1點。集滿14點即可獲得「小新餐碗2入組」；集滿17點，則能兌換「鱷魚裝小新造型絨毛抱枕」。
針對冬季到來，藏壽司也主打「炙烤大切蒲燒鰻魚」、「燒炙鮭魚肚握壽司」、「炙烤松露美乃滋鮮蝦」、「炙烤照燒長鰭鮪魚」等7款熟食系列產品，為民眾帶來溫暖感受。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言