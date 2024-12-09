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藏壽司「蠟筆小新主題店」超萌！存錢桶、旅行包帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
蠟筆小新特色聯名店處處可以見到小新、春日部防衛隊等角色。圖／藏壽司提供
蠟筆小新特色聯名店處處可以見到小新、春日部防衛隊等角色。圖／藏壽司提供

繼推出「蠟筆小新扭蛋」後，「藏壽司」也宣佈，將在全台北中南4間指定分店，打造「蠟筆小新特色聯名店」，將可看到蠟筆小新、春日部防衛隊等經典角色，讓粉絲沉浸在蠟筆小新的世界中。參與打卡活動，還有機會獲得「蠟筆小新屁屁怪獸裝存錢筒」或「蠟筆小新波士頓旅行包」。同時藏壽司也推出集點活動，可以將「小新餐碗兩入組」及「鱷魚裝小新造型絨毛抱枕」帶回家。

藏壽司自12月13日起於「基隆中正信三店」、「台北館前店」、「台中惠文路店」和「高雄岡山店」打造蠟筆小新特色聯名店，每間店舖各有不同特色，集結蠟筆小新、春日部防衛隊、野原一家、小白以及康達姆機器人等經典角色，讓粉絲享受滿滿樂趣。

12月13日到1月12日，只要將跟特色聯名店合影並參與社群活動，即有機會獲得可愛的「蠟筆小新屁屁怪獸裝存錢筒」。另外參與任務，也有機會抽中實用又萌翻的「蠟筆小新波士頓旅行包」。12月13日起，藏壽司也打造集點活動，任一店鋪消費滿300元，即可獲得1點。集滿14點即可獲得「小新餐碗2入組」；集滿17點，則能兌換「鱷魚裝小新造型絨毛抱枕」。

針對冬季到來，藏壽司也主打「炙烤大切蒲燒鰻魚」、「燒炙鮭魚肚握壽司」、「炙烤松露美乃滋鮮蝦」、「炙烤照燒長鰭鮪魚」等7款熟食系列產品，為民眾帶來溫暖感受。

依照不同門市，打造有不同的風格。圖／藏壽司提供
依照不同門市，打造有不同的風格。圖／藏壽司提供
4間蠟筆小新主題店，可以讓小新陪伴粉絲們一同用餐。圖／藏壽司提供
4間蠟筆小新主題店，可以讓小新陪伴粉絲們一同用餐。圖／藏壽司提供
藏壽司針對指定門市，打造蠟筆小新聯名店。圖／藏壽司提供
藏壽司針對指定門市，打造蠟筆小新聯名店。圖／藏壽司提供
在蠟筆小新特色聯名店，可以看見許多角色的可愛身影。圖／藏壽司提供
在蠟筆小新特色聯名店，可以看見許多角色的可愛身影。圖／藏壽司提供
藏壽司推出社群活動，有機會獲得「蠟筆小新屁屁怪獸裝存錢筒」、「蠟筆小新波士頓旅行包」圖／藏壽司提供
藏壽司推出社群活動，有機會獲得「蠟筆小新屁屁怪獸裝存錢筒」、「蠟筆小新波士頓旅行包」圖／藏壽司提供

扭蛋 藏壽司 蠟筆小新

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