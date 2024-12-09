藏壽司「蠟筆小新主題店」超萌！存錢桶、旅行包帶回家

繼推出「蠟筆小新扭蛋」後，「藏壽司」也宣佈，將在全台北中南4間指定分店，打造「蠟筆小新特色聯名店」，將可看到蠟筆小新、春日部防衛隊等經典角色，讓粉絲沉浸在蠟筆小新的世界中。參與打卡活動，還有機會獲得「蠟筆小新屁屁怪獸裝存錢筒」或「蠟筆小新波士頓旅行包」。同時藏壽司也推出集點活動，可以將「小新餐碗兩入組」及「鱷魚裝小新造型絨毛抱枕」帶回家。

藏壽司自12月13日起於「基隆中正信三店」、「台北館前店」、「台中惠文路店」和「高雄岡山店」打造蠟筆小新特色聯名店，每間店舖各有不同特色，集結蠟筆小新、春日部防衛隊、野原一家、小白以及康達姆機器人等經典角色，讓粉絲享受滿滿樂趣。

12月13日到1月12日，只要將跟特色聯名店合影並參與社群活動，即有機會獲得可愛的「蠟筆小新屁屁怪獸裝存錢筒」。另外參與任務，也有機會抽中實用又萌翻的「蠟筆小新波士頓旅行包」。12月13日起，藏壽司也打造集點活動，任一店鋪消費滿300元，即可獲得1點。集滿14點即可獲得「小新餐碗2入組」；集滿17點，則能兌換「鱷魚裝小新造型絨毛抱枕」。