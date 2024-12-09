Uber推「純電舒適優步」 這「7城市」搭豪華電動車限時最高折百元

跟上減碳與永續趨勢，Uber 今日宣布與合作車隊推出「純電舒適優步」乘車新選項，即日起搶先於台北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄7大城市上線，未來將陸續開放其他城市上線。Uber App上適用的乘客今起至2025年1月31日止，使用Uber App預約「純電舒適優步」行程，即可享有2趟8折的乘車優惠，單趟車資最高可折抵100元。

繼「減碳優步」乘車選項推出後，Uber App數據顯示，台灣每5趟Uber App上的行程就有1趟由純電車或油電混合車的「減碳優步」完成行程。為此，Uber與合作車隊推出全新「純電舒適優步」乘車選項，合作車款多為暢銷新款、後座空間比傳統轎車更加寬敞的純電動車，包括Mercedes-Benz EQB、Luxgen N7、Porsche Taycan、Tesla Model 3、BMW i4 eDrive40等兼具舒適與環保效能的車型。乘客並可優先由高評分的合作車隊職業駕駛服務，同時配有預設車內溫度、對話選項等個性化乘車體驗。

Uber 台灣總經理楊麗達（Margarita Peker）指出：「這是Uber朝向在 2040 年前成為零排放平台目標前進的一大步。」同時，Uber企業版的「永續發展後台」還可追蹤包含「減碳優步」與「純電舒適優步」的行程碳足跡。透過後台監控每趟行程的碳排放量、低碳排車種行程佔比等數據，企業可有效管理溫室氣體排放（範疇三）的差旅碳足跡，將「純電舒適優步」作為企業在舒適的出行需求與永續責任間的絕佳平衡方案。