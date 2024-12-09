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麥當勞「陶瓷碗盤組」限量開賣！明太子鮭魚系列也登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞「抖陣一起陶瓷碗盤組」採抖抖風格，兼具日常實用性。圖／麥當勞提供
麥當勞「抖陣一起陶瓷碗盤組」採抖抖風格，兼具日常實用性。圖／麥當勞提供

歲末年終，麥當勞自12月11日起，針對極選系列推出「明太子鮭魚系列」，帶來豪華的海陸雙重享受，新口味「藍莓卡士達雙餡派」也同步登場。此外，以40週年限定的抖抖風格為主題，「抖陣一起陶瓷碗盤組」也將於12月12日上午11:00開賣，全台限量4萬組。

繼多年前推出期間限定「明太子海陸雙星堡」後，麥當勞自12月11日至2025年1月14日期間推出新品「明太子鮭魚系列」。採用來自日本北海道的野生鮭魚，炸成外酥內嫩的鮭魚排，還有日本直送的明太子醬，帶給消費者層次滋味。其中「明太子安格斯鮭魚堡」並搭配4盎司安格斯牛肉，再加上原葉生菜、洋蔥，同時享受海陸滋味，單點134元，經典套餐199元。「明太子雙鮭堡」單點 134元，經典套餐199元。「明太子鮭魚堡」單點114元，經典套餐179元。

麥當勞自12月12日上午11:00將開賣「抖陣一起陶瓷碗盤組」，集結麥當勞叔叔、漢堡神偷、奶昔大哥和大鳥姐姐，並以「抖抖風格」現身。「抖陣一起陶瓷碗盤組」容量為820ml，厚實陶瓷耐熱100度，微波爐、洗碗機都可使用；盤子既可作為餐盤，也能當作碗蓋，更添實用性。購買任一套餐加價379元，即可獲得一組（單買價399元），全台限量4萬組，售完為止。

12月 11日起，全新「藍莓卡士達雙餡派」也將首度登場！外層為酥脆的可可派皮，內層則是來自歐洲的藍莓醬與卡士達醬，一次享受雙重內餡的酸甜風味，單點50元。12月11日至1月14日，凡使用歡樂送訂購「全新超值組合雙人餐或分享餐」任一品項，即有機會抽中Apple Watch Ultra 2；麥當勞APP也推出「歡樂送專屬優惠券」，可享4塊原味麥克鷄塊、勁辣香鷄翅及蘋果派「買1送1」。

麥當勞極選「明太子鮭魚系列」包括有「明太子安格斯鮭魚堡」、「明太子雙鮭堡」、「明太子鮭魚堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞極選「明太子鮭魚系列」包括有「明太子安格斯鮭魚堡」、「明太子雙鮭堡」、「明太子鮭魚堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞自12月12日將開賣「抖陣一起陶瓷碗盤組」。圖／麥當勞提供
麥當勞自12月12日將開賣「抖陣一起陶瓷碗盤組」。圖／麥當勞提供
全新「藍莓卡士達雙餡派」將於12月11日首度登場。圖／麥當勞提供
全新「藍莓卡士達雙餡派」將於12月11日首度登場。圖／麥當勞提供
麥當勞極選「明太子鮭魚系列」自12月11日限時登場。圖／麥當勞提供
麥當勞極選「明太子鮭魚系列」自12月11日限時登場。圖／麥當勞提供

套餐 鮭魚 麥當勞

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