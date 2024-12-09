麥當勞「陶瓷碗盤組」限量開賣！明太子鮭魚系列也登場

歲末年終，麥當勞自12月11日起，針對極選系列推出「明太子鮭魚系列」，帶來豪華的海陸雙重享受，新口味「藍莓卡士達雙餡派」也同步登場。此外，以40週年限定的抖抖風格為主題，「抖陣一起陶瓷碗盤組」也將於12月12日上午11:00開賣，全台限量4萬組。

繼多年前推出期間限定「明太子海陸雙星堡」後，麥當勞自12月11日至2025年1月14日期間推出新品「明太子鮭魚系列」。採用來自日本北海道的野生鮭魚，炸成外酥內嫩的鮭魚排，還有日本直送的明太子醬，帶給消費者層次滋味。其中「明太子安格斯鮭魚堡」並搭配4盎司安格斯牛肉，再加上原葉生菜、洋蔥，同時享受海陸滋味，單點134元，經典套餐199元。「明太子雙鮭堡」單點 134元，經典套餐199元。「明太子鮭魚堡」單點114元，經典套餐179元。

麥當勞自12月12日上午11:00將開賣「抖陣一起陶瓷碗盤組」，集結麥當勞叔叔、漢堡神偷、奶昔大哥和大鳥姐姐，並以「抖抖風格」現身。「抖陣一起陶瓷碗盤組」容量為820ml，厚實陶瓷耐熱100度，微波爐、洗碗機都可使用；盤子既可作為餐盤，也能當作碗蓋，更添實用性。購買任一套餐加價379元，即可獲得一組（單買價399元），全台限量4萬組，售完為止。