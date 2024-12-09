瞄準60億圍爐商機 全家推逾200款金蛇年菜

全家（5903）布局2025圍爐商機，即日期蛇年開運年菜預購開跑。全家表示，看準年節親友團聚、共嚐美食的需求，「全家」蒐羅全台各地米其林知名餐廳、星級飯店佳餚，應援圍爐餐桌。

據統計，台灣圍爐商機高達60億元，覆熱即食的年菜商組，已成為小家庭春節圍爐的餐桌首選。為提供消費者便利與美味兼具的圍爐好滋味，「全家」集結FamiPort型錄預購、電商平台「全家行動購」兩大渠道，匯集超過200款年菜組，主打「米其林名店招牌菜」、「南洋異國風味料理」、「飯店星級奢華餐桌」與「網紅人氣年菜套組」四大主題，全方位滿足消費者的年節餐桌。

「全家」2025金蛇年菜獨家首賣府城米其林名店錦霞樓「胡椒豬肚干貝雞湯」，另有米其林入選餐廳有你真好湘菜沙龍「毛氏紅燒肉」，豐盛食材美味又大氣；榮獲米其林必比登多年推介雙月食品社「2025金蛇財繞年菜組」更是預購排行榜熱銷第2名，內含8道年菜料理，為精緻圍爐宴熱門首選，10日前預購享早鳥優惠價3,880元。除此之外，「全家」年菜預購今年更首度獨賣香港新派中菜食府永8舫及以南洋料理聞名的asia49亞洲料理及酒廊特色年菜，港式團圓盆菜、道地綜合港式點心，以及東南亞道地風味的印尼仁當牛肉、甲必丹咖哩豬腱棒棒腿等特色料理應有盡有，為年節餐桌添新意。

現代人生活愈趨忙碌，澎拜的年菜套組已成為民眾過年的便利首選，「全家」2025年菜預購集結網紅丟丟妹、人氣烹飪節目《型男大主廚》澎拜年菜組，圍爐必備佛跳牆、雞湯及甜湯樣樣俱全，6到8道澎湃規格搶攻年節餐桌！推薦預購熱銷排行榜第1名「2025金蛇迎春丟丟妹年菜」套組，佛跳牆、桃木燻雞、紹興醉蝦、筍乾蹄膀、獅子頭白菜滷共7道美饌澎拜上桌，豐富菜品色香味俱全，售價2,799元。

「全家」FamiPort型錄預購亦蒐羅全台排隊名店糕點菓子，獨家開賣甜點界香奈兒法朋烘焙甜點坊「經典蛋黃酥禮盒」、承繼CHENG JI「單片焦糖起司蛋糕」及「九宮格綜合可麗露」；過年伴手禮霸榜常勝軍不二糕點「蛋黃酥」、小潘蛋糕坊「鳳凰酥」及亞尼克「雪天使生乳捲」亦火熱預購中，於「全家」FamiPort預購下單，不需大排長龍人擠人，即可輕鬆在家享受美味甜點。

電商平台一站購足、宅配到府的便利性深受消費者喜愛，「全家」電商平台「全家行動購」同步布局2025小龍年圍爐商機，全站搜羅逾百款年菜商品，無論是澎湃豐盛的年菜套組，佛跳牆、東坡肉或圍爐必吃的魚翅羹等經典年菜料理應有盡有，一站購足年節美味最便利！同時，「全家」今年再度攜手百萬YouTuber千千自有品牌水水灶咖，於電商平台「全家行動購」開賣「水嘎有春小龍年菜組」，包含一躍龍門干貝佛跳牆、鴻運富貴東坡肉等6道經典菜色，線上下單宅配到家，輕鬆覆熱即可上桌，讓農曆年不需忙碌備料，滿滿一桌澎拜年菜輕鬆圍爐，優惠價2,688元！