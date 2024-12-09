可偵測「換臉」詐騙！趨勢科技「AI防詐達人」4功能升級上市

詐騙集團日益猖獗，隨著生成式AI的技術愈趨完整，詐騙集團的手法與話術更加逼真，民眾能正確識別詐騙和網路威脅的難易度將日漸提高。趨勢科技推出全新消費性資安產品「AI防詐達人」，支援iOS與Android雙平台，以「換臉詐騙偵測、詐騙查證、簡訊過濾與網頁防護」4大功能，用戶，協助民眾遠離網路詐騙威脅。

根據趨勢科技統計，超過7成的民眾認為網路詐騙逐年惡化，亦有76%的民眾認為AI技術加劇了此現象。透過生成式AI技術工具，駭客集團能輕易生成高度擬真的影像。針對近年新興的換臉詐騙，因為是偽造熟悉親友的影像與聲音，一時不察就很容易落入陷阱，透過AI防詐達人的「換臉詐騙偵測」，可即時辨別經AI變造的換臉視訊或直播影片。在與他人視訊通話時，開啟AI防詐達人中的「換臉詐騙偵測」功能後即開始進行偵測，若偵測到疑似有偽冒他人的可能性，AI防詐達人會立即跳出通知並提供合適應對建議。

「詐騙查證」則是整合多國大型語言模型，凡將圖片、文字、電話號碼、連結上傳，即能透過語意分析及龐大的詐騙資料庫精準辨識是否為潛在詐騙、垃圾訊息。同時也可以查看詳細說明、儲存結果並分享給家人，或進行回報以避免更多人落入陷阱。

而「簡訊過濾」功能不僅可以設定電話號碼黑名單，甚至可以過濾特定關鍵字及內含詐騙網址的簡訊，讓自己與家人收到簡訊時多了一道保護。消費者只要從設定列表中點開訊息的「未知與垃圾訊息」，開啟「過濾未知的寄件人」，並選擇「AI防詐達人」，可疑訊息會自動過濾至垃圾信資料夾，提前為自己增添一層資安防護力，遠離垃圾訊息與潛在詐騙陷阱。另外，「網頁防護」功能亦可協助用戶判別和封鎖不安全的網站以確保瀏覽網站的安全。

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