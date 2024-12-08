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台中十大伴手禮得獎名單揭曉 百家爭鳴引領送禮潮流

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「2025台中市十大伴手禮」得獎業者與入圍「好禮標章」130家品牌大合照。記者宋健生／攝影
「2025台中市十大伴手禮」得獎業者與入圍「好禮標章」130家品牌大合照。記者宋健生／攝影

「2025第16屆台中市十大伴手禮」得獎名單8日出爐，台中市副市長鄭照新出席頒獎典禮祝賀。他表示，台中十大伴手禮已成為全台指標，引領業界潮流。

除了獲獎店家，這次入圍「好禮標章」的130家品牌都兼具特色與創意，市府將大力推廣，將這些「台中之光」行銷至海內外，市府和業者一起拚經濟，朝向「富市台中、新好生活」目標邁進。

本屆台中市十大伴手禮首獎，食品組8家分別為Creammm.t、鴻鼎菓子、水母吃乳酪、獻iminding、岩漿漢方麻辣火鍋、MIMIAN瞇瞇眼全生乳波士頓派、微笑天使烘焙坊、秋菓草莓大福，以及非食品文創類2家：莃蘿蕥調香所、沃茲香氛WHERTZ。

鄭照新指出，台中市十大伴手禮可說是「全台最激烈選拔」，今日共頒發35個獎項，包含首獎、金口碑獎、評審團大獎、特賞好禮獎及農特產精品獎，獎項涵蓋了食品類、非食品文創類，除老字號的傳統糕餅品牌，今年看到許多在網路上聲量非常高的甜點店來參賽。

工策會總幹事黃于珊指出，恭喜得獎店家過關斬將、突破重圍，這屆除了十大伴手禮首獎之外，金口碑獎組競爭也很激烈，由16家歷屆首獎店家競逐6個獎額，分別為蒙恩聽障烘焙坊、青鳥旅行、陳允寶泉、旅禾烘焙、實心蛋捲、歐客佬精品咖啡。

工策會說明，因本屆競爭激烈，特賞好禮獎增額錄取總共11家獲獎，分別為星野製菓、阿鏡師手路菜、法布甜、Merry Young快樂襪、鴨片館、sNug給足呵護、28烘焙屋、希望綠豆湯、晴天菓子、犁茶品記、拾個月蛋糕餅乾禮物專門店。

農特產精品獎2家為霧峰區農會行銷部、好樂農莊；評審團大獎6家分別為阿鏡師手路菜、莃蘿蕥調香所、星享道酒店、厚禮樹精緻藝術禮品、星野製菓、松鶴農產品酒莊。

今天到場的各界代表，包括立法委員羅廷瑋、市政顧問蔡萬財、台中市糕餅公會理事長紀旭東、好禮協會理事長王曉薇、飛雁創業協會理事長蔡金對、榮譽理事長田文進等人。

鴻鼎菓子秘醬熟成檸檬酥與同集團瞇瞇眼全生乳波士頓派，同時獲得十大伴手禮首獎。記者宋健生／攝影
鴻鼎菓子秘醬熟成檸檬酥與同集團瞇瞇眼全生乳波士頓派，同時獲得十大伴手禮首獎。記者宋健生／攝影

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