南韓梨出口聯合會與政府合作 開發更具適應力的梨品種

韓國梨憑藉其獨特的甜美、多汁、爽脆口感，早已在台灣市場建立穩固地位。近年來，韓國梨出口聯合會更以創新技術和嚴格品質管理，深化台灣消費者對其的信任，讓韓國梨成為佳節送禮與家庭共享的水果首選之一。

韓國梨出口聯合會代表理事金吉東指出，韓國梨的每顆果實包裝上，均附有雷射全像防偽標籤與QR Code，掃描後即可查詢包括產地、栽培方式及收穫日期等詳細資訊。「我們特別委託韓國造幣公司設計防偽標籤，確保每顆梨都是真實可靠，讓台灣消費者買得安心、吃得放心。」

金吉東表示，出口至台灣的韓國梨需集中於指定分級場，通過層層品質檢驗後才可出口，並與台灣檢疫機構緊密合作，確保每顆梨均符合台灣的嚴格檢疫標準。這樣的堅持，讓台灣消費者享受的不僅是美味，更是對安全的承諾。

市場活動拉近距離，讓美味走進台灣家庭 。韓國梨出口聯合會每年舉辦多場試吃活動，邀請台灣民眾親身體驗韓國梨的鮮脆與甘甜，現場反應熱烈。金吉東表示，台灣是最重要的合作夥伴之一。未來會繼續透過創新的推廣方式，讓更多台灣家庭感受韓國梨的健康與美味。

金吉東說，面對全球氣候變遷，韓國梨出口聯合會與政府及研究機構攜手合作，開發更具適應力的梨品種，並完善生產系統，確保即使在不穩定的氣候條件下，依然能維持一貫的高品質。