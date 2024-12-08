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CYBERBIZ OMO助攻雙11業績創新高 美妝保健業績奪冠

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
網路開店平台CYBERBIZ發布內部數據，其品牌客戶於雙11當日的單日營收大幅成長4成。圖／CYBERBIZ提供
網路開店平台CYBERBIZ發布內部數據，其品牌客戶於雙11當日的單日營收大幅成長4成。圖／CYBERBIZ提供

今年雙11再度引爆消費熱潮，網路開店平台CYBERBIZ發布內部數據，其品牌客戶於雙11當日的單日營收大幅成長4成；採用OMO解決方案的品牌客戶於雙11期間，營收更較去年增長50%。

根據資策會產業情報研究所調查，雙11仍是台灣消費者參與度最高的節慶購物檔期，有85%的受訪者都會在雙11優惠時刻好好購物一番，CYBERBIZ內部數據也驗證此一趨勢，數據顯示雙11當天為整個檔期的銷售高峰，單日營收相較去年大幅成長42%。

CYBERBIZ表示，整個雙11期間營收與訂單數則相較去年同期皆成長近2成，同時使用EC加POS系統的品牌客戶，雙11期間營收年增更高達50%，顯見在OMO助攻下，品牌雙11業績表現創新高。

CYBERBIZ指出，雙11期間，除了營收、訂單數成長外，整體網路瀏覽量年增也逾2成，達23%，從產業別來看，美妝保健、食品飲料、服飾配件 穩居業績前3名，顯示消費者在雙11期間的消費偏好與需求趨勢。

CYBERBIZ表示，整體客戶於雙11期間發送的行銷簡訊數量相較去年同期增加了13萬封，其中更超過半數是透過自動化行銷功能CYBERBIZ Automation發送完成，幫助商家快速應對消費熱潮，精準投放以提升行銷效率，且不少實體電商知名品牌，於雙11期間線下銷售額均突破千萬，說明疫後實體表現優異，進一步也顯現實體店舖在節慶行銷中的重要性。

雙11期間，觀察內部數據顯示，會員經營相當關鍵，而消費主力仍以品牌舊客為主，比例高達九成以上，凸顯會員深耕經營的重要與價值，CYBERBIZ的會員系統讓品牌客戶精準掌握消費者行為，結合行銷自動化功能，實現分眾行銷並提高購買轉化率。品牌透過會員數據分析，既能提升客戶忠誠度，也能夠針對重點客群進行精準行銷，創造更多銷售機會。

業績 雙11 電商

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